«Чем древнее книга, тем легче ее восстанавливать»: как реставратор Андрей Крапивка дарит вторую жизнь старинным изданиям

Можно ли получить вторую жизнь спустя 400 лет? Попав в руки реставратора Андрея Андреевича Крапивки, пожалуй, можно. В качестве примера – две книги:

неотреставрированная ХVII века

и Евангелие 1600 года из типографии братьев Мамоничей в Вильно, над которой провели восьмимесячную работу. Благодаря этому книга теперь выглядит помолодевшей на сотни лет. И это не чудо, а работа, подкрепленная сорокалетним опытом.

Андрей Крапивка, мастер-реставратор:

Пришла вот в таком виде. Затеки, грязь, пожелтения. Старит книгу не столько время, сколько неправильное обращение с ней. Плохая бумага, на сегодня она плохая. Чем древнее книга, тем легче ее восстанавливать. Экземпляров книги в мире около 70. Но судьба этого сложилась успешно еще в сороковые годы прошлого века, когда в старообрядческой общине на Браславщине ей подарили новый переплет. Не родной, большего размера, но тем не менее именно поэтому ни одного листочка не было утрачено.

Андрей Крапивка:

В 42 году в старообрядческой общине они ремонтировали книгу газетными полосками. Вот сколько с одной книги было снято, благо они клеили не на скотч, тогда его не было.

406 листов! И каждый отдельно отмачивался в растворе несколько часов, чтобы исчезла желтизна и загрязнения. А потом – сушка между слоями шерстяной ткани, которая равномерно забирает влагу. Андрей Крапивка:

На следующий день механически удалялись воск, насекомые. Блох полторы тысячи я убрал. Дохлые блохи, им 500 лет!

После удаления запертых в граните науки насекомых листы подсвечивались и укреплялись. Словно на приеме у доктора, для каждого выписывался свой рецепт. Андрей Крапивка:

Что-то сделать, где-то подрезать, уменьшить толщину. Затем, если есть разрыв, мы наклеиваем микалентную бумагу, она высыхает, и ее не видно. Она укрепляет, как арматура.

Позже соединенные по принципу тетради парные листы отправились на переплетный станок. Там мастер скрепил их нитью и сшил на шнурах в единую книгу. В конце реставрации Евангелие обросло новой кожей и ремешками с пряжками.