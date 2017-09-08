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«Чем древнее книга, тем легче ее восстанавливать»: как реставратор Андрей Крапивка дарит вторую жизнь старинным изданиям

08 сентября 2017 10:48
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Можно ли получить вторую жизнь спустя 400 лет? Попав в руки реставратора Андрея Андреевича Крапивки, пожалуй, можно.

В качестве примера – две книги:

«Чем древнее книга, тем легче ее восстанавливать»: как реставратор Андрей Крапивка дарит вторую жизнь старинным изданиям-1

неотреставрированная ХVII века

«Чем древнее книга, тем легче ее восстанавливать»: как реставратор Андрей Крапивка дарит вторую жизнь старинным изданиям-4

и Евангелие 1600 года из типографии братьев Мамоничей в Вильно, над которой провели восьмимесячную работу. Благодаря этому книга теперь выглядит помолодевшей на сотни лет. И это не чудо, а работа, подкрепленная сорокалетним опытом.

«Чем древнее книга, тем легче ее восстанавливать»: как реставратор Андрей Крапивка дарит вторую жизнь старинным изданиям-7

Андрей Крапивка, мастер-реставратор:
Пришла вот в таком виде. Затеки, грязь, пожелтения. Старит книгу не столько время, сколько неправильное обращение с ней. Плохая бумага, на сегодня она плохая. Чем древнее книга, тем легче ее восстанавливать.

Экземпляров книги в мире около 70. Но судьба этого сложилась успешно еще в сороковые годы прошлого века, когда в старообрядческой общине на Браславщине ей подарили новый переплет. Не родной, большего размера, но тем не менее именно поэтому ни одного листочка не было утрачено.

«Чем древнее книга, тем легче ее восстанавливать»: как реставратор Андрей Крапивка дарит вторую жизнь старинным изданиям-10

Андрей Крапивка:
В 42 году в старообрядческой общине они ремонтировали книгу газетными полосками. Вот сколько с одной книги было снято, благо они клеили не на скотч, тогда его не было.

«Чем древнее книга, тем легче ее восстанавливать»: как реставратор Андрей Крапивка дарит вторую жизнь старинным изданиям-13

406 листов! И каждый отдельно отмачивался в растворе несколько часов, чтобы исчезла желтизна и загрязнения. А потом – сушка между слоями шерстяной ткани, которая равномерно забирает влагу.

Андрей Крапивка:
На следующий день механически удалялись воск, насекомые. Блох полторы тысячи я убрал. Дохлые блохи, им 500 лет!

«Чем древнее книга, тем легче ее восстанавливать»: как реставратор Андрей Крапивка дарит вторую жизнь старинным изданиям-16

После удаления запертых в граните науки насекомых листы подсвечивались и укреплялись. Словно на приеме у доктора, для каждого выписывался свой рецепт.

Андрей Крапивка:
Что-то сделать, где-то подрезать, уменьшить толщину. Затем, если есть разрыв, мы наклеиваем микалентную бумагу, она высыхает, и ее не видно. Она укрепляет, как арматура.

«Чем древнее книга, тем легче ее восстанавливать»: как реставратор Андрей Крапивка дарит вторую жизнь старинным изданиям-19

Позже соединенные по принципу тетради парные листы отправились на переплетный станок. Там мастер скрепил их нитью и сшил на шнурах в единую книгу. В конце реставрации Евангелие обросло новой кожей и ремешками с пряжками.

«Чем древнее книга, тем легче ее восстанавливать»: как реставратор Андрей Крапивка дарит вторую жизнь старинным изданиям-22

Вот в таком обновленном виде настоящее книжное произведение искусства готово к презентации 20 сентября. А пока раритет ждет своего выхода в свет, подумайте, бережно ли вы относитесь к книгам?

# общество # Книги # Андрей Крапивка

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