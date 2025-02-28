Московское «Динамо» переиграло СКА в матче КХЛ

В матче КХЛ московское «Динамо» одержало победу над СКА со счетом 1:0, закончив серию встреч с общим счетом 5:1. Об этом пишет РИА Новости.

Максим Комтуа забил единственную шайбу на 55-й добавленной минуте, а вратарь Максим Моторыгин оформил свой четвертый шатаут в сезоне, отбив 29 бросков. «Динамо» с 77 очками поднялось на второе место в Западной конференции, а СКА с 71 пунктом занимает седьмую строчку.