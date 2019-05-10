«Час работы городской подсветки в Минске обходится в 1 220 белорусских рублей»

Славомир Гриневич: Да. 0,6% – это статистические данные. Это не на городскую подсветку. Это освещение города по тем направлениям, по которым мы работаем. А это функциональное освещение по магистральным улицам, квартальным территориям и паркам, это архитектурная подсветка на фасадах зданий и это праздничное оформление и иллюминация. Вот три направления, которые мы сегодня обслуживаем. Каждое имеет свой режим работы и систему управления.

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»: Мы отключаем две третьих освещения по магистральным улицам после 12 часов. Поэтому – одну треть средств, которые направляются на электрическую энергию и эксплуатацию. До полшестого – это у нас регламентировано законодательством, и мы этим пользуемся.

Многие мегаполисы критикуют за то, что необоснованно тратятся деньги на ночную иллюминацию. Например, Москва. Использует ли Минск инновационные технологии по энергосбережению?

Славомир Гриневич:

Мы применяем в наружном освещении только современные энергосберегающие материалы и технологии. Если мы говорим про низкое энергопотребление в масштабе города – это 0,6% – мы потребляем от общегородского в плане потребления электрической энергии, так для того, чтобы такие цифры достигать, нужно понимать, что лампочки накаливания уже сегодня не должно быть в наружном освещении. Это светодиодные лампы, современная система управления и так далее. И мы сегодня имеем достаточно устойчивую систему управления городского освещения и занимаемся разными программами энергосбережения. Что касается критики Москвы, я читал про это. И нас критикуют.

Разовые вложения существуют в любое мероприятие. Но что касается эксплуатации данных систем, то это уже совершенно небольшие деньги. Я могу назвать, что сегодня городская архитектурная подсветка – час работы городской подсветки, а это сегодня около 40 тысяч установленных светильников на архитектурном освещении, где-то обходится в 1 220 белорусских рублей. Это стоимость электроэнергии. Больше ничего не нужно, потому что эта система смонтирована и управляется автоматически. Вот, большая эта сумма или маленькая? Я считаю, что для города эта сумма совершенно небольшая. Зимой это побольше, потому что часы горения другие.