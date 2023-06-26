Церемония выпуска офицеров Академии МВД прошла в Минске. Дипломы с отличием получили 37 курсантов

Новости Беларуси. Церемония выпуска офицеров Академии МВД прошла в Минске на площади Государственного флага. Дипломы с отличием получили 37 курсантов, 12 из них удостоены золотой медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рядах новоиспеченных лейтенантов – президентские стипендиаты, включенные в банк данных одаренной молодежи. И, конечно, продолжатели милицейских династий.

Фото: Telegram-канал МВД Беларуси

Молодых специалистов напутствовали руководители Совета безопасности, Министерства внутренних дел, а также представители других структур силового блока, для которых ведется подготовка кадров.