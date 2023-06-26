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Церемония выпуска офицеров Академии МВД прошла в Минске. Дипломы с отличием получили 37 курсантов

26 июня 2023 10:32
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Новости Беларуси. Церемония выпуска офицеров Академии МВД прошла в Минске на площади Государственного флага. Дипломы с отличием получили 37 курсантов, 12 из них удостоены золотой медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония выпуска офицеров Академии МВД прошла в Минске. Дипломы с отличием получили 37 курсантов-1

В рядах новоиспеченных лейтенантов – президентские стипендиаты, включенные в банк данных одаренной молодежи. И, конечно, продолжатели милицейских династий.

Церемония выпуска офицеров Академии МВД прошла в Минске. Дипломы с отличием получили 37 курсантов-4

Фото: Telegram-канал МВД Беларуси

Молодых специалистов напутствовали руководители Совета безопасности, Министерства внутренних дел, а также представители других структур силового блока, для которых ведется подготовка кадров.

Церемония выпуска офицеров Академии МВД прошла в Минске. Дипломы с отличием получили 37 курсантов-7

Церемония выпуска офицеров Академии МВД прошла в Минске. Дипломы с отличием получили 37 курсантов-9

После получения дипломов, следуя давней традиции, молодые офицеры подбрасывали в воздух монеты на удачу. Уже в августе они приступят к службе в подразделениях.

# Выпускной # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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