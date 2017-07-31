Новости Беларуси. Церемония символического прощания с Марией Магдаленой Радзивилл пройдет 31 июля в деревне Кухтичи, где до революции находилось поместье знаменитого рода и где покоится муж меценатки Николай Радзивилл. В 1918 году княгиня вынуждена была эмигрировать в Швейцарию. Но сердцем навсегда осталась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свидетельств ее любви к родине немало. Мария Магдалена поддерживала белорусский язык и национальную культуру. Но история по-своему распорядилась ее судьбой. В Швейцарии она прожила до 1945 года. И перед смертью завещала похоронить ее на территории Красного костела.

Дорога домой заняла 72 года. Прах княгини по просьбе потомков привез в Беларусь Александр Сапега – доверенное лицо Радзивиллов.