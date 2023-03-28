БЖД сообщает о задержке поездов из-за погодных условий

Из-за сложных метеоусловий на Минском ж/д узле во вторник, 28 марта, фиксировалось отклонение от графика следования пассажирских поездов, информирует Белорусская железная дорога.
Из-за сложных метеоусловий на Минском ж/д узле во вторник, 28 марта, фиксировалось отклонение от графика следования пассажирских поездов, информирует Белорусская железная дорога.
Поезда следовали с задержкой от пяти минут до часа. В транспортном ведомстве отмечают, что делали все необходимое для нормализации графика движения поездов и доставки людей к месту назначения.
На данный момент график движения поездов восстановлен.
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