БЖД сообщает о задержке поездов из-за погодных условий

Из-за сложных метеоусловий на Минском ж/д узле во вторник, 28 марта, фиксировалось отклонение от графика следования пассажирских поездов, информирует Белорусская железная дорога.

Поезда следовали с задержкой от пяти минут до часа. В транспортном ведомстве отмечают, что делали все необходимое для нормализации графика движения поездов и доставки людей к месту назначения.

На данный момент график движения поездов восстановлен.