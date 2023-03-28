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БЖД сообщает о задержке поездов из-за погодных условий

28 марта 2023 07:36
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Из-за сложных метеоусловий на Минском ж/д узле во вторник, 28 марта, фиксировалось отклонение от графика следования пассажирских поездов, информирует Белорусская железная дорога.

БЖД сообщает о задержке поездов из-за погодных условий-1

Поезда следовали с задержкой от пяти минут до часа. В транспортном ведомстве отмечают, что делали все необходимое для нормализации графика движения поездов и доставки людей к месту назначения.

На данный момент график движения поездов восстановлен.

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# Белорусская железная дорога # общество

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