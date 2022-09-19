Бывший генсек ШОС: терроризм, изменение климата, пандемия – это то, на что мы должны искать общие ответы

На фоне блекнущей роли ООН на международной арене все большую значимость приобретает Шанхайская организация сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минувший саммит в Узбекистане показал, что ШОС озабочена общим будущим для общего развития. Как известно, позицию нашей страны в Самарканде озвучил Президент. Там же была запущена процедура принятия Беларуси в организацию. Политологи во всем мире считают, что региональное сотрудничество на принципах подлинной многосторонности должны быть в основе справедливого и равноправного международного мироустройства.

Болат Нургалиев, генеральный секретарь ШОС в 2007 – 2009 годах:

Вызовы международной безопасности, терроризм, экстремизм, деградация окружающей среды, изменение климата, пандемия – это то, на что мы и в пространстве ШОС, и за его пределами должны искать общие ответы. В этом, мне кажется, общая судьба. Председатель Си Цзиньпин говорил о том, что ШОС должна предложить, что это будет сообщество общей судьбы. Есть еще более широкое – общая судьба человечества.