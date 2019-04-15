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«Был и является солистом в науке». Учёный, политик и писатель Анатолий Рубинов отмечает 80-летие

15 апреля 2019 17:07
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Новости Беларуси. Ученый, политик и писатель Анатолий Рубинов отмечает 80-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Институт физики он пришел в 25 лет, а уже в 30 молодой ученый основал лабораторию гетерогенных органических сред.

В научных кругах его называют родоначальником лазерной физики. Анатолий Рубинов – автор более трех сотен научных работ и 60 изобретений в этой области. Среди учеников – пять докторов и три десятка кандидатов наук.

«Был и является солистом в науке». Учёный, политик и писатель Анатолий Рубинов отмечает 80-летие-1

Виталий Плавский, заместитель директора по научной работе Института физики НАН Беларуси:
Он, можно сказать, был и является солистом в науке, не подпевалой, как часто бывает в науке, когда одна из больших личностей что-то сказала, а другие хотят всегда подстроиться, запеть в унисон.

Анатолий Николаевич всегда имел и имеет свое мнение на процессы и, естественно, является интерпретатором законов природы, законов физики, которые мы вместе исследуем.

«Был и является солистом в науке». Учёный, политик и писатель Анатолий Рубинов отмечает 80-летие-4


Сергей Бушук, заведующий лабораторией роботизированных систем Института физики НАН Беларуси:
То, чем занимался Анатолий Николаевич, во многом дало имя и положение белорусской науке, то, как к ней относились и в Советском Союзе, и во всем остальном мире.

Помимо успешной научной деятельности, Анатолий Рубинов смог построить карьеру и в политике. Занимал посты первого заместителя главы Администрации Президента и председателя Совета Республики.

«Был и является солистом в науке». Учёный, политик и писатель Анатолий Рубинов отмечает 80-летие-7

«Был и является солистом в науке». Учёный, политик и писатель Анатолий Рубинов отмечает 80-летие-9

# Юбилеи # общество # Анатолий Рубинов # Фотофакт

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