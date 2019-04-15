«Был и является солистом в науке». Учёный, политик и писатель Анатолий Рубинов отмечает 80-летие

Новости Беларуси. Ученый, политик и писатель Анатолий Рубинов отмечает 80-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Институт физики он пришел в 25 лет, а уже в 30 молодой ученый основал лабораторию гетерогенных органических сред.

В научных кругах его называют родоначальником лазерной физики. Анатолий Рубинов – автор более трех сотен научных работ и 60 изобретений в этой области. Среди учеников – пять докторов и три десятка кандидатов наук.