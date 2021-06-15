«Будет строиться не тоннель, а путепровод». В «Гордострое» рассказали, когда закончат 1-е транспортное кольцо

Новости Беларуси. В Минске активизировалось строительство первого городского транспортного кольца в районе пересечения проспекта Дзержинского и улицы Домашевской. Его планируют завершить к концу 2022 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:

Мы сегодня находимся на уровне 65-70 % строительной готовности. В текущем году под выделенные средства планируется выполнить строительство самого путепровода железной дороги, потому что проектным решением была изменена концепция. Принято решение, что будет строиться не тоннель, а путепровод под железной дорогой, на который будут вынесены 6-7-й путь республиканской дороги. В дальнейшем, после строительства путепровода, будет построена автомобильная дорога.