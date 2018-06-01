Бродячий фестиваль уличных театров и цирка «Караван радости» отправится в тур по городам Беларуси: что увидят жители регионов?
В середине мая по городам и весям страны стартовал первый в истории Беларуси бродячий фестиваль уличных театров и цирка «Караван радости». Артисты уже успели осчастливить жителей города Барановичи и готовы и дальше дарить белорусам позитивные эмоции.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организатор фестиваля – Владимир Галак, руководитель театра «Eye» – Дмитрий Мастяница, а также артист оригинального жанра – Дмитрий Мартиновский.
Насколько популярны такие фестивали в других странах? В чем идея театра «Eye»? Куда ехать за новой порцией радости? Что интересного можно будет увидеть?
Подробности – в видеоматериале.