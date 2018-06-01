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Бродячий фестиваль уличных театров и цирка «Караван радости» отправится в тур по городам Беларуси: что увидят жители регионов?

01 июня 2018 09:09
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В середине мая по городам и весям страны стартовал первый в истории Беларуси бродячий фестиваль уличных театров и цирка «Караван радости». Артисты уже успели осчастливить жителей города Барановичи и готовы и дальше дарить белорусам позитивные эмоции.  

Бродячий фестиваль уличных театров и цирка «Караван радости» отправится в тур по городам Беларуси: что увидят жители регионов?-1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организатор фестиваля – Владимир Галак, руководитель театра «Eye» – Дмитрий Мастяница, а также артист оригинального жанра – Дмитрий Мартиновский.

Бродячий фестиваль уличных театров и цирка «Караван радости» отправится в тур по городам Беларуси: что увидят жители регионов?-4

Насколько популярны такие фестивали в других странах? В чем идея театра «Eye»? Куда ехать за новой порцией радости? Что интересного можно будет увидеть?

Подробности – в видеоматериале. 

# Театр # общество # Владимир Галак # Дмитрий Мастяница # Дмитрий Мартиновский # Фестивали и карнавалы # Фотофакт

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