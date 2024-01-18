Брестские таможенники передали гуманитарную помощь для детей Донбасса

«Живая память благодарных поколений». Одноименный знак установят на территории Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для создания памятника жители областного центра собрали около 160 килограммов монет. Свой вклад сделали и таможенники. Некоторые поделились семейными реликвиями.

Елена Дементей, начальник транспортно-логистического центра «Брест-Белтаможсервис-2»:

Сотрудники всех структурных подразделений активно принимали участие, приносили монеты разного номинала, в разном количестве. Количество исчислялось в некоторых структурных подразделениях тысячами. Память благодарных поколений, и хотим, чтобы одна из ветвей этого дерева передала частичку брестской души, теплоты.

Участники мероприятия, сотрудники Брестской таможни, студенты говорили о том, что формирование гражданской позиции начинается с семьи. И почему важно принять участие в едином дне голосования, использовать свое право влиять на будущее нашей страны. Для многих юношей и девушек предстоящая электоральная кампания станет первой в жизни.

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:

Сегодня от каждого из нас многое зависит. И в семье, и на предприятиях. В целом сейчас обстановка непроста в мире. Беларусь сегодня сталкивается с определенной санкционной глупой политикой Запада. Развязали эту оголтелую информационную войну. Будем говорить о том, как нам сегодня справиться со всеми этими вызовами и, наоборот, выйти из боя еще более мудрыми, сильными и продолжить путь нашего государства, уверен, в светлое будущее.