БПЦ и Мининформ подписали соглашение о сотрудничестве. Какие темы обсуждают на Белорусских Рождественских чтениях в Минске

Новости Беларуси. Великая Победа, ее наследие и наследники – эти темы в центре внимания традиционных Белорусских Рождественских чтений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пятый форум 29 ноября открылся в Минске. В 2019 году он посвящен важным историческим датам – освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победе в Великой Отечественной войне. В числе участников – священнослужители, представители власти, деятели культуры, а также сотрудники госпиталя для ветеранов и социальные работники. Сегодня за преданный труд им вручили благодарности.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Награждались в первую очередь сотрудники госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны. С 43-го года – это учреждение имеет колоссальный опыт, оказывает помощь тем, кто прошел эту войну, тем, кто нуждается в медицинской помощи. Тот уровень сотрудничества, который есть сейчас между Министерством здравоохранения и православной церковью, есть совместная программа действий, которая направлена на духовное и физическое здоровье нашего населения. Потому что те ценности, которые исповедует православная церковь, очень близки системе здравоохранения. Это и милосердие, и человеколюбие, и семейные ценности. Намерение работать и дальше вместе сегодня еще раз подтвердили духовенство и журналисты. Между Белорусской православной церковью и Министерством информации подписано соглашение о сотрудничестве.