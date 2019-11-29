БПЦ и Мининформ подписали соглашение о сотрудничестве. Какие темы обсуждают на Белорусских Рождественских чтениях в Минске
Новости Беларуси. Великая Победа, ее наследие и наследники – эти темы в центре внимания традиционных Белорусских Рождественских чтений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пятый форум 29 ноября открылся в Минске. В 2019 году он посвящен важным историческим датам – освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победе в Великой Отечественной войне. В числе участников – священнослужители, представители власти, деятели культуры, а также сотрудники госпиталя для ветеранов и социальные работники. Сегодня за преданный труд им вручили благодарности.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Награждались в первую очередь сотрудники госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны. С 43-го года – это учреждение имеет колоссальный опыт, оказывает помощь тем, кто прошел эту войну, тем, кто нуждается в медицинской помощи.
Тот уровень сотрудничества, который есть сейчас между Министерством здравоохранения и православной церковью, есть совместная программа действий, которая направлена на духовное и физическое здоровье нашего населения. Потому что те ценности, которые исповедует православная церковь, очень близки системе здравоохранения. Это и милосердие, и человеколюбие, и семейные ценности.
Намерение работать и дальше вместе сегодня еще раз подтвердили духовенство и журналисты. Между Белорусской православной церковью и Министерством информации подписано соглашение о сотрудничестве.
Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларуси:
У нас давно работало соглашение с Белорусской православной церковью. В последнее время мы пересмотрели некоторые позиции, откорректировали и сделали документ более практического характера, после которого будет и комплексный план мероприятий.
У нас традиционно проводится в год несколько семинаров с Белорусской православной церковью, с теми журналистами, которые работают в этой тематике. Цель этих семинаров – чтобы в первую очередь выработать стилистику, чтобы люди были подготовлены. Сейчас мы хотим активно вовлечь в этот процесс и факультет журналистики БГУ.
Добавим, V Рождественские чтения продлятся два дня. Каждый раз форум затрагивает актуальные проблемы, которые решить под силу можно только сообща.