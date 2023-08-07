Настоятель двух храмов строит новую большую церковь. Как священник всё успевает? Разговор с Павлом Яцуковичем

Встретились в программе «Прикосновение к свету» на СТВ с протоиереем Павлом Яцуковичем, настоятелем храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в мемориальном комплексе «Хатынь». Олег Лепешенков:

Отец Павел, 80 лет исполнилось в марте Хатынской трагедии. К этой дате был освящен храм. Чем он стал для людей, которые приходят сюда?

Протоиерей Павел Яцукович, настоятель храма равноавпостольного князя Владимира г. Борисова и храма Рождества Пресвятой Богородицы в мемориальном комплексе «Хатынь»:

Человек, который приходит в этот мемориальный комплекс, приходит с особыми чувствами сострадания той дате, когда в эту местность пришли каратели и сожгли всех жителей этой деревни. 149 человек были сожжены, 75 из них были дети. Человек проходит по мемориальному комплексу, он представляет ту картину, которая происходила 80 лет назад. И уже конечной точкой для посещающего этот комплекс становится храм. Придя в храм, этот человек сбрасывает некий груз тяжести, скорби, вознося к Богу молитвы об упокоении тех людей, которые здесь трагически были сожжены, погибли. История храма в Хатыни, сожженного в 1943 году

Олег Лепешенков:

Этот храм, который был сожжен в 1943 году, имеет длинную историю. Расскажите о нем, пожалуйста, подробнее. Протоиерей Павел Яцукович:

Первое упоминание об этом храме относит нас в 1566 год. Храм находился рядышком здесь, на кладбище. Не прямо на этом месте, где он сейчас построен, восстановлен. До 1917 года проходили здесь богослужения. В 1917 году в связи с известными событиями храм закрывается и начинает постепенно ветшать. В 1943 году, по первой из версий, храм был сожжен вместе с жителями этой деревни. По другой из версий, в конце августа, когда второй раз посещали немцы и каратели эту местность, они дожигали все те дома, строения, которые здесь были. Вместе с ними был сожжен этот храм. Спустя 79 лет глава государства был здесь на субботнике и своим веским словом поручил, чтобы построили музей на территории этого комплекса и восстановили церковь, храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В течение 10 месяцев мы этот храм строили по архивным записям, документам, которые сохранились, XVIII-XIX столетия. Воссоздавали этот храм, с Божьей помощью, слава Богу, мы его построили. 18 марта 2023 года Митрополит Вениамин освятил этот храм. А 22 марта глава государства посетил эту церковь, подарил нам икону Пресвятой Богородицы. В двух словах небольшая история, но на самом деле, которая занимает множество веков. Олег Лепешенков:

27 июля исполнился ровно год с момента закладки капсулы в основание этого храма. Вы награждены благодарностью главы государства. Что вы почувствовали, когда об этом узнали? «Сделать что-то для Логойского района я хотел всю жизнь»

Протоиерей Павел Яцукович:

Я родился в Логойском районе, и Хатынь для меня совершенно не чужая. Сделать что-то для Логойского района я, наверное, хотел всю жизнь. Равно как и для того района, в котором я сейчас проживаю, для города Борисова, Борисовского района. Когда Владыка Митрополит позвонил и поручил мне строительство храма в Хатыни, это была некая радость от того, что я могу потрудиться и постараться для жителей Логойщины. А если брать уже максимально масштабно, то и для жителей всей страны, потому что мемориальный комплекс «Хатынь» известен всем, не только в нашей стране, но и за пределами дальнего, ближнего зарубежья. Принести какую-то пользу мне очень хотелось и до сих пор хочется. Максимально, как и священнику, посвятить свою жизнь для на пользу людей. То есть радость, благодарность Богу за то, что Господь дает. Олег Лепешенков:

Много ли людей заходят в этот храм из тех, кто приезжает в комплекс «Хатынь»? Протоиерей Павел Яцукович:

Да, я практически каждую неделю дежурю, то есть целый день нахожусь в этом храме, и я веду некую статистику для себя. Посещаемость комплекса очень возросла, и где-то процентов 50-70 людей приходят в этот храм. Кто-то приходит их с экскурсиями. Если приезжает семья, то семья обязательно заходит в храм. Кто-то, конечно, стесняясь, боясь нарушить какое-то благоговение этого храма. Олег Лепешенков:

А тем людям, которые, может быть, опасаются зайти в храм, думают, что они могут оказаться там чужими, что бы вы сказали? Как священник общается с людьми, которые боятся войти в храм?

Протоиерей Павел Яцукович:

Обычно к таким людям я выхожу навстречу. Бояться ни в коем случае не нужно, даже здесь, в Хатыни, когда человек подходит к храму, не заходит в храм, то обязательно выхожу, могу рассказать какую-то историю, связанную с церковью, где-то харизмой, улыбкой привлекаешь этого человека. Уже как экскурсия, дальше уже какое-то духовное просвещение идет в общении с этим человеком. Олег Лепешенков:

А что говорят те, кто сюда приходит? С вами они делятся своими мыслями? Протоиерей Павел Яцукович:

Делятся своими мыслями. Очень много людей приезжают из Европы и очень переживательно относится к тем событиям, которые сейчас происходят в мире, тем событиям, которые происходили здесь в 1943 году, когда 75 деток вели для того, чтобы сжечь. 74 взрослых человека. Люди очень скорбят об этом, об этой жестокости, даже зверской какой-то. И надеюсь, это большой урок и пример того, как нельзя поступать в будущем в нашей жизни. И очень хорошо, что приезжает сюда множество детей, которые приходят и музей посещают, посещают храм. Мы всегда с детками ставим общую свечу об упокоении тех людей, которые здесь были невинно убиенные, читаем молитву. Многие все-таки задумываются, почему же это все произошло, может ли это опять произойти. Патриотизм, духовно-нравственное воспитание необходимо для нас и для наших детей. Олег Лепешенков:

Вы являетесь настоятелем еще Князь-Владимирского храма в Борисове, строите храм в честь Димитрия Солунского. Как вы все успеваете? «Каждый священник должен построить храм». Как помогают люди в возведении новой церкви?

Протоиерей Павел Яцукович:

Я почему-то из детства был приучен дедушкой, который воспитывал меня в вере православной. Он мне говорил, что каждый священник должен построить храм. Почти шесть лет назад я начал строительство главного храма в своей жизни. Конечно, главный храм для нас – это наша душа. Храм для людей, храм деревянный, единственный деревянный храм в Борисове. Он привил мне любовь к стройке. Хотя я совершенно не являюсь строительным, но настолько я испытываю искреннюю радость, когда что-то получается. Ты приходишь на пустое место, на поле, и на этом поле ты при помощи добрых людей воздвигаешь храм. Олег Лепешенков:

А чем люди могут помочь в возведении храма? Протоиерей Павел Яцукович:

Иногда я сам эту помощь прошу. Даже иногда в шутке, что ли, покрестишь ребенка, и некоторые так растерянно: скажите цену. Говорю: цен не называем, пожертвования. А лучше всего, говорю, приходите, завтра. Машину песка привезут, мы с вами эту машину вместе разгребем. Не-не-не, мы лучше что-нибудь пожертвуем. Не, говорю, давайте, раз уже такая тема пошла, приходите, будем с вами вместе работать. Я когда начинаю строительство нового храма, обязательно собираю людей и прошу у них молитв. Самое главное – это молитва. Мы распределяем, кто как будет читать Псалтирь, то есть у нас ежедневно вычитывается Псалтирь, минимум 20 человек читают. Самое главное – это молитва, и с этой молитвы мы начинаем все наши строительства. Если вдруг у меня не идет что-то в постройке, я говорю: плохо молимся. И Господь слышит, ведет, и все-таки помощь тех святых, в честь которых мы строим храм, действительно чувствуется. И князя Владимира. Под храмом князя Владимира есть цокольный храм, нижний храм в честь святой княгини Ольги, он уже освящен Митрополитом Вениамином, и там проводим богослужения. А в верхнем храме уже проводим богослужения раз в месяц, стараемся на какие-то большие праздники. Протоиерей об аккаунте в Instagram. Это занятие для дела или для души? Олег Лепешенков:

Петр и Павел несли весть Евангелия своими ногами. Сейчас это делается в том числе с помощью и социальных сетей. У вас есть Instagram, довольно популярный. Это для дела или все-таки для души?