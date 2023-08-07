Белорусские аграрии преодолели рубеж в 3 млн тонн зерна

Новости Беларуси. В Беларуси преодолен очередной знаковый рубеж. В закромах уже свыше трех миллионов тонн, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси преодолен очередной знаковый рубеж. В закромах уже свыше трех миллионов тонн, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.
В Беларуси собрали 3 млн тонн зерновых и зернобобовых.
Намолочено почти 900 тысяч тонн маслосемян. Несложно посчитать, что в целом с полей получено почти четыре миллиона тонн урожая. Несмотря на все капризы погоды, есть полная уверенность: будет получен весомый каравай. Полностью обеспечить себя зерном, когда на мировых продовольственных рынках нестабильность – задача стратегическая, и над ее решением сейчас работают не только комбайнеры.
В хозяйствах с полей свозят солому, идет пахота, вносятся минеральные удобрения и готовится почва под озимый сев. Самые расторопные – уже ведут закладку урожая следующего года. Некоторые культуры нужно посеять до 15 августа.