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Белорусские аграрии преодолели рубеж в 3 млн тонн зерна

07 августа 2023 16:06
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Новости Беларуси. В Беларуси преодолен очередной знаковый рубеж. В закромах уже свыше трех миллионов тонн, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии преодолели рубеж в 3 млн тонн зерна-1

В Беларуси собрали 3 млн тонн зерновых и зернобобовых. 

Намолочено почти 900 тысяч тонн маслосемян. Несложно посчитать, что в целом с полей получено почти четыре миллиона тонн урожая. Несмотря на все капризы погоды, есть полная уверенность: будет получен весомый каравай. Полностью обеспечить себя зерном, когда на мировых продовольственных рынках нестабильность – задача стратегическая, и над ее решением сейчас работают не только комбайнеры.

Белорусские аграрии преодолели рубеж в 3 млн тонн зерна-4

В хозяйствах с полей свозят солому, идет пахота, вносятся минеральные удобрения и готовится почва под озимый сев. Самые расторопные – уже ведут закладку урожая следующего года. Некоторые культуры нужно посеять до 15 августа.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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