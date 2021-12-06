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Боролись 60 стран. Гомельская туберкулёзная больница стала лауреатом премии за достижения в борьбе с COVID

06 декабря 2021 21:24
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Новости Беларуси. Вклад белорусских медиков в борьбу с пандемией уже оценили на международном уровне. Гомельская областная туберкулезная больница стала лауреатом премии «Мы вместе». Боролись за высокую награду медучреждения из 60 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О большой победе сплоченной команды расскажет Анна Корольчук.

Боролись 60 стран. Гомельская туберкулёзная больница стала лауреатом премии за достижения в борьбе с COVID-1

Анна Корольчук, корреспондент:
Борьбу с коронавирусом в туберкулезной больнице начали с первой волны. 20 марта 2020 года 136 коек перевели в красную зону. И она здесь никогда не закрывалась. За это время врачам удалось спасти более 4 000 кислородозависимых пациентов.

Боролись 60 стран. Гомельская туберкулёзная больница стала лауреатом премии за достижения в борьбе с COVID-4

Три пульмонологических отделения, реанимация, вспомогательные отделения ультразвуковой диагностики и рентгена – задействованы были все. Медики признаются: вначале было сложно. В больницу поступали пациенты только в тяжелом состоянии, те, кто не выжил бы без кислорода. К счастью, с его наличием проблем не было.

Боролись 60 стран. Гомельская туберкулёзная больница стала лауреатом премии за достижения в борьбе с COVID-7

Олег Козел, врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы:
Мы смотрели выпуски новостей: там чего-то не хватало, там чего-то не хватало, в разных странах по всему миру. У нас не было ни одного дня, чтобы у нас не было кислорода, средств защиты, перебоев с медикаментами. Ни одного дня такого не было. Я думаю, что тут государство сработало как положено.

Боролись 60 стран. Гомельская туберкулёзная больница стала лауреатом премии за достижения в борьбе с COVID-10

Работу коллектива и свой опыт лечения коронавируса решили представить на международном уровне и летом подали заявку на форум «Мы вместе». Конкурсантов оценивали по разным критериям. Всего за высокую награду боролись медучреждения из 60 стран, было подано более 400 заявок.

Боролись 60 стран. Гомельская туберкулёзная больница стала лауреатом премии за достижения в борьбе с COVID-13

Наталья Журавлева, главный врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы:
Что мы делали в ковиде, какие методики применяли, кто работал. Думаю, помогло то, что мы работали без выхода в ковиде, то, что у нас такое количество кислородных точек и кислородная станция. Мы за год сделали очень много в работе в ковиде, очень много было наград.

Боролись 60 стран. Гомельская туберкулёзная больница стала лауреатом премии за достижения в борьбе с COVID-16

В номинации «Здоровье нации» Гомельская туберкулезная больница была отмечена вместе с проектами из Португалии и Эквадора. Останавливаться на достигнутом медики не собираются. Сейчас в учреждении идет реконструкция одного из корпусов. Скоро здесь появится отделение реабилитации пациентов на 40 мест.

Боролись 60 стран. Гомельская туберкулёзная больница стала лауреатом премии за достижения в борьбе с COVID-19

Егор Кучун, заместитель главного врача Гомельской областной туберкулезной клинической больницы:
Будет проводиться ранняя и поздняя медицинская реабилитация пациентов пульмонологического профиля, как пациентам, перенесшим COVID-инфекцию, так и пациентам с другой различной патологией легких. Будут работать врачи-физиотерапевты, лечебная физкультура будет проводиться, естественно, будут работать врачи-реабилитологи. Подключаться к процессу реабилитации будут другие смежные специалисты узкопрофильные.

Боролись 60 стран. Гомельская туберкулёзная больница стала лауреатом премии за достижения в борьбе с COVID-22

Новое отделение планируют открыть в начале января. На реабилитацию сюда будут принимать пациентов и из других больниц.

# Коронавирус # общество # Анна Корольчук # Олег Козел # Наталья Журавлева # Егор Кучун # Фотофакт

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