Новости Беларуси. Борисов присоединился к Европейской федерации Наполеоновских городов. 21 апреля подписали соответствующий меморандум. Специально для этого в Беларусь приехал глава федерации и прямой потомок Наполеона Бонапарта Шарль Наполеон.

Организация сегодня объединяет более 60 городов Франции, Бельгии, Германии, Италии, Польши, России, Чехии и других европейских стран. Все они исторически связаны с именем Бонапарта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шарль Наполеон, глава Европейской федерации Наполеоновских городов (франция):

У меня великое чувство сейчас. Мы хотим сделать так, чтобы туристы знали это знаменитое место у реки Березина и приезжали сюда. Мы будем работать вместе, чтобы создать туристический культурный проект. Для нас это многое значит. Думаю, у нас получится соединить богатую историю этой переправы и ее тишину, красоту, которая есть у нее сейчас.

Доминик Газюи, чрезвычайный и полномочный посол Франции в Республике Беларусь:

Беларусь уже сделала много для того, чтобы туристы со всего мира приезжали в Борисов. Я буду рада завершить эту работу. Вместе сделать туристическое место еще привлекательнее, ведь это богатый потенциал.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, постоянный представитель Республики Беларусь при ЮНЕСКО:

Нам важна рэалізаваць Беларусь у замежжы, у Еўропе таксама, у Еўрапейскім саюзе, канкрэтна ў Францыі, каб мага болей турыстаў магло наведваць нашу краіну.

Праз Асацыацыю мы таксама маем магчымасць рэалізаваць Барысаў не толькі ў Францыі, але яшчэ ў 8 краінах, бо Барысаў фактычна прадстаўляе дзевятую краіну, якая стала членам Асацыацыі.