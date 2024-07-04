Боремся за индивидуальность. Сколько может стоить шуба от белорусского бренда ZIMA?

Беларусь – страна со своей модной историей. Уже несколько лет подряд у нас проходят недели моды и фэшн-фестивали. Дизайнеры, которые работают на рынке, готовы достойно представлять нашу страну на мировых подиумах. О том, кто правит отечественной модой и создает тот самый уникальный стиль, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Боярчук, дизайнер изделий из экомеха бренда ZIMA:

Я как производитель могу точно сказать, что есть такой вопрос ценообразования. Есть бренд, у каждого бренда, белорусского в том числе, есть политика. То есть он сразу выбирает, для какой целевой аудитории и на какую ценовую политику будет работать. Соответственно, у него выбираются ткани. Я никак не могу сделать свою шубу по цене масс-маркета, потому что у меня абсолютно другие материалы, совсем другая сборка, абсолютно другой тираж. Если бы, например, нам был доступен только масс-маркет, мы бы, наверное, пришли через одного в одних и тех же одеждах. То есть учитываем, что у меня шуба может быть в единственном экземпляре, в пять, десять – максимум. Наверное, клиент это ценит. Когда он надевает мою шубу, понимает, что за ближайшим углом не встретит девушку в такой же шубе. Это ценно, мы боремся за индивидуальность. У меня оправданное ценообразование, я могу его четко расписать и уверена, так работают бренды.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Для богатых?

Елена Боярчук:

Для богатых, тех, кто может себе позволить. Как по-другому? Тогда масс-маркет. Я ведь тоже, получается, не могу сделать ниже эту стоимость, потому что есть свой прайс.

*На правах рекламы.