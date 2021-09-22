Борьба с неплательщиками. В Минске коммунальщики ходят по квартирам и отключают воду

Новости Беларуси. Сотрудники «Минскводоканала» усилили контроль за должниками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каждый месяц в столице примерно в 80 квартирах отключают воду. Причина тому – неуплата услуг водоснабжения.

Какие жильцы и в каких случаях рискуют остаться без благ цивилизации – в репортаже Анны Куртасовой.

Борьбу с неплательщиками коммунальных услуг в столице ведут активно. В том числе и по водоснабжению. Иногда одного предупреждения недостаточно. Тогда специалисты идут на крайние меры.

Специалисты контролируют ситуацию по неуплате жилищно-коммунальных услуг. Постоянно выходят в рейды. В списках – те жильцы, у которых задолженность два и более месяцев. При себе бригада контролеров имеет все документы о неуплате. При крайнем случае – отключают водоснабжение.

– Задолженность больше трех месяцев, и мы должны вам отключить воду. Вы в данный момент можете оплатить задолженность?

– Нет.

– Не можете. Значит так, мы отключаем у вас воду холодную и горячую.

За день контролеры обходят до полусотни адресов. Встретиться с неплательщиками бывает непросто. В основном, это те граждане, которые ведут асоциальный образ жизни. Иногда попасть в квартиру все же удается. Но зачастую сразу погасить задолженность жильцы не могут. Тогда на счетчики ставят заглушки и отключают воду. За срыв пломбы – штраф.

Валентина Верощако, контролер водопроводного хозяйства абонентского района № 3 ЦРП «Водосбыт» УП «Минскводоканал»:

Больше трех месяцев не оплачивающие – считаются задолжниками. Каждый месяц у нас организуются рейды в конце месяца, дня три выделяется на рейды. Можно – значит перекрываем вентиля, ставим заглушки. Нет возможности заглушки поставить – просто пломбируем вентиля. Выдаем им также акты о том, что мы перекрыли, потом к актам квитанции на подключение, чтоб оплатили. Чем быстрее он оплатит, в его интересах, чтоб ему дали воду.

Вернуть воду жильцам могут только после полного погашения задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения в течение двух дней. Для этого нужно подать заявку в колл-центр службы 119 и записаться на подключение.