«Большое количество насущных проблем». С какими вопросами минчане идут к депутатам?

Новости Беларуси. Единый день депутата в Минске. До вечера во всех администрациях районов столицы можно обратиться с просьбой, задать интересующий вопрос либо внести предложение депутатам Мингорсовета. В него входят 55 избранников, и сегодня они ведут прием без предварительной записи. Палитра озвученных вопросов самая разнообразная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Кушняров, депутат Минского городского Совета депутатов:

Основные вопросы – вопросы ЖКХ. Кроме того, очень большое количество насущных проблем. Это, конечно, капитальные ремонты. Когда в зданиях, а у нас в районе сегодня во многих домах проводят капитальный ремонт, меняются сети, окна, утепляются фасады, граждане всегда уточняют.