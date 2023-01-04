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«Большое количество насущных проблем». С какими вопросами минчане идут к депутатам?

04 января 2023 12:45
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Новости Беларуси. Единый день депутата в Минске. До вечера во всех администрациях районов столицы можно обратиться с просьбой, задать интересующий вопрос либо внести предложение депутатам Мингорсовета. В него входят 55 избранников, и сегодня они ведут прием без предварительной записи. Палитра озвученных вопросов самая разнообразная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Большое количество насущных проблем». С какими вопросами минчане идут к депутатам?-1

Георгий Кушняров, депутат Минского городского Совета депутатов:
Основные вопросы – вопросы ЖКХ. Кроме того, очень большое количество насущных проблем. Это, конечно, капитальные ремонты. Когда в зданиях, а у нас в районе сегодня во многих домах проводят капитальный ремонт, меняются сети, окна, утепляются фасады, граждане всегда уточняют.

«Большое количество насущных проблем». С какими вопросами минчане идут к депутатам?-4

Встречи с депутатами Мингорсовета в администрациях районов – традиционные. На сайте Мингорисполкома и сейчас можно узнать адреса и номера телефонов для уточняющих вопросов.

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# Прием граждан # общество # Георгий Кушняров # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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