Больше не придётся ездить за 14 километров. В Литвиновичах открыли обновлённую школу

Новости Беларуси. В Литвиновичах, самом большом агрогородке Кормянского района, состоялось событие, которого ждали долгие четыре года. После масштабной реконструкции здесь открыли среднюю школу, занятия в которой из-за аварийного состояния зданий были приостановлены еще в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По факту на месте старой школы строители возвели новый современный объект, отвечающий всем запросам времени. Подробнее в материале Александра Добрияна.

Этого момента литвиновичские школьники ждали целых четыре года. Своя школа снова в строю. Больше не придется ездить за 14 километров в соседнее Октябрево. А значит, лишние сорок минут на сон и другие важные дела. Сегодня главное среди них – знакомство с новой старой школой.

Екатерина Швец, ученица 2 класса Литвиновичской средней школы:

Очень-очень нравится. Там очень красиво, там очень новые стулья.

Виктория Миронова, ученица 11 класса Литвиновичской средней школы:

Ждали уже с нетерпением, хотелось посмотреть. Пришли с таким восхищением. Очень интересно, понравилось. Интересно было посмотреть, наконец-то увидеть, как выглядит новая школа.

Особенный этот день для малышей. Таня, Марина, Егор, Илья… Всего в первый класс обновленной Литвиновичской школы в 2020-м идут 11 учеников.

Татьяна Лещенко, ученица 1 класса Литвиновичской средней школы:

Дык хутчэй звані званок, мы ўжо зачакаліся, бо на першы наш урок цэлы год збіраліся. По традиции первый в жизни школьный урок – о любви к Родине.

Современная многофункциональная школа рассчитана на 150 учащихся.

Проект реконструкции предусматривал новые требования к пищеблоку, кабинетам и их оборудованию.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Система образования у нас имеет большую государственную поддержку. И в лице правительства, и Президента. Мы это ощущаем. Конечно, мы прекрасно понимаем, какие создаем условия для преподавателей, учителей и в том числе для наших учеников. Видим, какие комфортные классы, какие комфортные условия для них сегодня созданы и создаются в наших школах.

В Литвиновичах построили, по сути, новую школу, сохранив при этом главное: традиции и преемственность.

Александр Добриян, СТВ:

Первая школа в Литвиновичах появилась еще в середине девятнадцатого века. После революции свою школу-коммуну здесь же основал небезызвестный Пантелеймон Лепешинский. В 1920-е годы под нужды школьников выделили новое здание. А после войны пришлось строить еще два новых корпуса. Один из них пришлось демонтировать уже в ходе нынешней реконструкции. Часть здания строителям пришлось возвести с нуля. Полностью заменили инженерные сети. Временами на объекте одновременно работало до 500 человек. При этом не остались в стороне и сами сельчане.

Александр Баев, первый заместитель генерального директора ОАО «Стройтрест № 14»:

Люди сами, когда вечером гуляли с детьми, подходили и говорили: «Вот мой ребенок ходит в эту школу, чем я могу помочь?» Мы говорим: «Мы от помощи не отказываемся». И люди приходили семьями, знали, что их ребенок идет в 1-2 класс, брали этот кабинет и вместе с учителем подготавливали для своего ребенка. Где-то помыли, где-то какие-то клумбы пограбали, цветы посадили. И это было очень приятно.

Школа есть, а значит есть и будущее – так рассуждают жители глубинки. А поэтому разделить радость первоклашек и их родителей пришли все Литвиновичи.

Евдокия Полавкова, жительница агрогородка Литвиновичи:

У кого дети, конечно, значит, хорошо. Не ходить же детям далеко – возили… А эта рядышком. Конечно, большое дело.

Иван Игнатенко, директор Литвиновичской средней школы:

Я выпускник этой школы. Она изменилась колоссально. Это светлые просторные чистые кабинеты. Начинка классов. Кабинет информатики, лингафонный кабинет, пищеблок – все это новое, все это красивое. Сюда хочется заходить, здесь хочется работать, здесь хочется учить детей. Я думаю, что у детей точно такое же желание – желание учиться.