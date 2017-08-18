Больше электроники, камеры заднего вида: какие комбайны работают на полях в хозяйстве «Александрийское»

Новости Беларуси. В хозяйстве «Александрийское» уже убрано почти 70% площадей зерновых. В этой уборочной на полях работают три самых современных белорусских комбайна – новинка «Гомсельмаша», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти машины по производительности и комфорту не уступает лучшим мировым образцам.