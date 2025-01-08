Более тысячи ребят со всего мира собрал Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске»

Искусство, которое стирает границы и объединяет сердца. Шестой Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске» собрал более тысячи талантливых ребят со всего мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это представители из Беларуси, России, Узбекистана, Израиля, Болгарии и другие. Творческое состязание развернется в концертном зале «Витебск». Номинации различные – от классических трактовок до современности.

Принять участие можно как в офлайн, так и в онлайн-формате. Программа фестиваля насыщенная. Традиционно, проект будет не только творческим, но и образовательным – каждый участник сможет посетить мастер-классы от первоклассных педагогов и членов жюри. Среди известных профи – Тамерлан Мурашев из России и Александр Зенченко из Беларуси.