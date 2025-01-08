Более тысячи ребят со всего мира собрал Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске»

Искусство, которое стирает границы и объединяет сердца. Шестой Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске» собрал более тысячи талантливых ребят со всего мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Искусство, которое стирает границы и объединяет сердца. Шестой Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске» собрал более тысячи талантливых ребят со всего мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это представители из Беларуси, России, Узбекистана, Израиля, Болгарии и другие. Творческое состязание развернется в концертном зале «Витебск». Номинации различные – от классических трактовок до современности.
Принять участие можно как в офлайн, так и в онлайн-формате. Программа фестиваля насыщенная. Традиционно, проект будет не только творческим, но и образовательным – каждый участник сможет посетить мастер-классы от первоклассных педагогов и членов жюри. Среди известных профи – Тамерлан Мурашев из России и Александр Зенченко из Беларуси.
Елизавета Догель, участница конкурса:
Мы очень усердно работали, очень много времени, сил вложили. Надеюсь на победу. Я буду исполнять песню Полины Гагариной «Я тебя не прощу никогда» и песню Дианы Анкудиновой «Реченька».
Александр Зенченко, художественный руководитель театра танца «Alexis», член жюри:
Здесь собираются очень классные коллективы, очень крутые вокалисты, и они будут бороться за право стать первыми. Я желаю всем удачи и буду наблюдать, наблюдать очень пристально, потому что среди лучших очень сложно выбирать лучших. Поэтому критерии оценок будут очень жесткие.
По итогам конкурсной программы обладателю главного приза гарантировано приглашение на одно из официальных мероприятий Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».