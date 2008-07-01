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Более пятисот представителей СМИ из 14 стран будут освещать ход "Славянского базара в Витебске"

01 июля 2008 10:46
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Заявки на аккредитацию подали журналисты из Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Китая и Кубы. На музыкальный форум приедут не только представители центральных российских СМИ, но и журналисты из Брянска, Курска, Орла, Новосибирска и Смоленска. Белорусские средства массовой информации будут представлены, ведущими информагенствами, FM-радиостанциями, а также периодическими изданиями. Широко освещать значительное культурное международное событие будет и наш телеканал.
# общество # Славянский базар в Витебске 2012

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