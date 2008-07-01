Более пятисот представителей СМИ из 14 стран будут освещать ход "Славянского базара в Витебске"

Заявки на аккредитацию подали журналисты из Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Китая и Кубы. На музыкальный форум приедут не только представители центральных российских СМИ, но и журналисты из Брянска, Курска, Орла, Новосибирска и Смоленска. Белорусские средства массовой информации будут представлены, ведущими информагенствами, FM-радиостанциями, а также периодическими изданиями. Широко освещать значительное культурное международное событие будет и наш телеканал.