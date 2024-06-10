Прямой эфир

Более полутысячи участников – в Беларуси стартовал XI Минский открытый роботурнир

10 июня 2024 08:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Впервые в статусе международного: в столице стартовал открытый роботурнир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более полутысячи участников – в Беларуси стартовал XI Минский открытый роботурнир-1

К участникам из Беларуси и России присоединилась команда Китайской Народной Республики. Всего претендентов на победу более полутысячи. Они будут состязаться в 36 дисциплинах. Самые зрелищные – робосумо и футбол.

Более полутысячи участников – в Беларуси стартовал XI Минский открытый роботурнир-4

Назар Алиев, участник XI Минского открытого роботурнира (Беларусь):
Робота я сам собирал. Моя компетенция называется следование по линии. Следование по линии – это компетенция, в которой робот должен за определенное время проехать трассу. Мой робот идеально проезжает трассу за 28 секунд. Благодаря этому мой робот может выиграть какое-то место.

Более полутысячи участников – в Беларуси стартовал XI Минский открытый роботурнир-7

Георгий Герасименко, участник XI Минского открытого роботурнира (Россия):
Сейчас спроектировал робота специально для этих соревнований, чтобы пройти сложную трассу. Он у меня получился технически сложным, там есть подвеска, обрезиненные гусеницы. А так, печатаю на 3D-принтере. Робот оснащен роборукой двухосевой, здесь стоят мощные приводы, так же я спроектировал «кастомную» клешню-захват.

Более полутысячи участников – в Беларуси стартовал XI Минский открытый роботурнир-10

Александр Игнатчик, заместитель директора Национального детского технопарка:
Радостно, что в нашей стране робототехнике уделяется достаточно серьезное внимание. Ей занимаются в школах, центрах дополнительного образования. Дело в том, что инженерное образование – это будущее развитие экономики. А робототехника – это один из первых шагов, чтобы попасть в инженерное образование и стать крутым специалистом не только в области IT, но и инженерии.

Более полутысячи участников – в Беларуси стартовал XI Минский открытый роботурнир-13

Для зрителей подготовили шоу танцующих роботов. Лучшие преподаватели из Беларуси и России проведут мастер-классы по развитию робототехники.

# Роботы # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Нижнем Новгороде проходит совещание глав МИД стран – членов БРИКС
10 июня 2024 08:04

В Нижнем Новгороде проходит совещание глав МИД стран – членов БРИКС

Делегация Воронежской области возложила цветы к монументу Победы в Минске
10 июня 2024 08:01

Делегация Воронежской области возложила цветы к монументу Победы в Минске

Пассажирская транспортная отрасль – что изменилось? Обсудят эксперты в ток-шоу «По существу»
10 июня 2024 07:47

Пассажирская транспортная отрасль – что изменилось? Обсудят эксперты в ток-шоу «По существу»