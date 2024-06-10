Более полутысячи участников – в Беларуси стартовал XI Минский открытый роботурнир

Впервые в статусе международного: в столице стартовал открытый роботурнир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К участникам из Беларуси и России присоединилась команда Китайской Народной Республики. Всего претендентов на победу более полутысячи. Они будут состязаться в 36 дисциплинах. Самые зрелищные – робосумо и футбол.

Назар Алиев, участник XI Минского открытого роботурнира (Беларусь):

Робота я сам собирал. Моя компетенция называется следование по линии. Следование по линии – это компетенция, в которой робот должен за определенное время проехать трассу. Мой робот идеально проезжает трассу за 28 секунд. Благодаря этому мой робот может выиграть какое-то место.

Георгий Герасименко, участник XI Минского открытого роботурнира (Россия):

Сейчас спроектировал робота специально для этих соревнований, чтобы пройти сложную трассу. Он у меня получился технически сложным, там есть подвеска, обрезиненные гусеницы. А так, печатаю на 3D-принтере. Робот оснащен роборукой двухосевой, здесь стоят мощные приводы, так же я спроектировал «кастомную» клешню-захват.

Александр Игнатчик, заместитель директора Национального детского технопарка:

Радостно, что в нашей стране робототехнике уделяется достаточно серьезное внимание. Ей занимаются в школах, центрах дополнительного образования. Дело в том, что инженерное образование – это будущее развитие экономики. А робототехника – это один из первых шагов, чтобы попасть в инженерное образование и стать крутым специалистом не только в области IT, но и инженерии.