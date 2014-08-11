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Более 430 человек спасены на воде с начала 2014 года, фактически столько же спасти не удалось

11 августа 2014 06:50
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Новости Беларуси. Опасная вода. По данным ОСВОД, с начала года спасено более 430 человек. Причем фактически столько же спасти не удалось. Только за пять последних дней в Беларуси жертвами воды стали 34 человека, из них 29 – несовершеннолетние.

Зачастую тонут и дети. При этом несчастные случаи происходят и по вине родителей, которые просто оказались невнимательными к своим чадам.

И все же на первом месте среди тех, кто редко выбирается из водного плена, – нетрезвые купальщики. По статистике, восемь из 10 утонувших были в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Спасение

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