Более 100 тысяч многодетных семей получили материальную помощь к учебному году

Поддержка многодетных и маленьких граждан для государства – всегда в приоритете. Более 100 тысяч семей получили материальную помощь для подготовки детей к школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее общий размер составил свыше 26 миллионов рублей. В семьях, где воспитывают трех и более ребят, пособия выплачиваются на каждого, вне зависимости от доходов родителей. Сумма фиксированная – 30 % от бюджета прожиточного минимума. Сейчас это 130 рублей.

Елена Комлик, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

У нас все четко отлажено. На местах составлены все списки тех семей, которым планируется оказать помощь. 87 % многодетных семей, имеющих право на данный вид помощи, ее уже получили. Также очень важным и традиционным мероприятием являются благотворительные акции, ярмарки, которые проводят профсоюзы, общественные, религиозные организации. В рамках данных акций собираются канцелярские товары, портфели, все, что может понадобиться ребенку в школе. Благодаря этим акциям и нашим совместным усилиям, в которых может принять участие каждый из нас, уже 4,2 тысячи семей получили данный вид поддержки.