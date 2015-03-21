Блин диаметром 2 метра испекли в Столбцовском районе

Новости Беларуси. Песнями, плясками и хороводами в Столбцовском районе встретили весну. Народные гулянья посвятили дню равноденствия, который в древности называли Солнцеворотом. Кульминацией праздника стала дегустация 2-метрового драника. Кулинарный гигант может быть занесён в книгу рекордов Гиннесса, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Вера Иосифовна – повар почти с 40-летним стажем. Ей под силу приготовить любое блюдо. Но своим коронным, да и любимым, она считает – драники.

Вместе с коллегами Вера Иосифовна попыталась установить мировой рекорд. Задумали повара – приготовить драник диаметром 2 метра. Картофельный блин — главное блюдо дня равноденствия или, как его называют в народе, Солнцеворота. Считается, что именно в это время наступает настоящая весна. Её встречать в Столбцовский район съехались сотни людей.

Весну здесь, как принято у белорусов, встречали песнями, танцами, хороводами. Уже можно говорить о новом мировом рекорде. До этого диаметр самого большого был метр 62 сантиметра. А этот – все 2.

Анна Голёта, СТВ:

На приготовление этого гигантского блина понадобилось 30 килограммов картофеля, 6 килограммов муки и 60 яиц. О своём кулинарном успехе белорусские повара обязательно заявят в книгу рекордов Гиннесса.