Прямой эфир

Благоустройство дворов в Минске: свои предложения по благоустройству можно оставить на сайте Мингорисполкома

14 февраля 2011 10:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома Алексей Минченко.

Может ли минчанин сделать свои предложения по благоустройству дворовой территории около своего дома? Куда ему обращаться?

Алексей Минченко, начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома:
На официальном сайте Мингорисполкома недавно появилась рубрика «Давайте обсудим». Каждый минчанин может оставить свои предложения, комментарии по поводу благоустройства территории столицы и дворов. Такие предложения уже поступают, правда, пока в небольшом количестве.

Алексей Минченко, начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся благоустройства дворовых территорий в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

Другие новости рубрики

Все новости
14 февраля 2011 09:59

Американская корпорация «Боинг» представила версию самого длинного самолета в мире

14 февраля 2011 09:13

В тайском курортном городке Паттайя ко Дню влюбленных стартовал марафон на самый длинный поцелуй

Транспортные развязки Минска: проекты новых дорожных артерий столицы
14 февраля 2011 08:30

Транспортные развязки Минска: проекты новых дорожных артерий столицы