Благоустройство дворов в Минске: свои предложения по благоустройству можно оставить на сайте Мингорисполкома

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома Алексей Минченко.

Может ли минчанин сделать свои предложения по благоустройству дворовой территории около своего дома? Куда ему обращаться?

Алексей Минченко, начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома:

На официальном сайте Мингорисполкома недавно появилась рубрика «Давайте обсудим». Каждый минчанин может оставить свои предложения, комментарии по поводу благоустройства территории столицы и дворов. Такие предложения уже поступают, правда, пока в небольшом количестве.

Алексей Минченко, начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся благоустройства дворовых территорий в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».