Благотворительный марафон «Все краски жизни для тебя» прибыл в Березино

Благотворительная акция проходит уже в пятый раз. За полтора года для тяжелобольных детей собрано более 84 миллионов рублей.

В пятый раз Белорусский республиканский союз молодежи проводит благотворительный марафон «Все краски жизни для тебя».

На этот раз в центре внимания трое ребят, жителей Березинского района, у которых тяжелые болезни опорно-двигательного аппарата. Все они любят спорт, но по иронии судьбы заниматься полноценно им не могут.

Павел Голубец:

Я играю за сборную деревни.

Светлана Скорова, бабушка:

Он фанат футбола. Он может часами пропадать на стадионе.

Но я не знаю, можно ли ему играть в футбол. Без него мальчик жить даже не может. У нас даже конфликты с ним на этой почве.

Пятнадцатилетний Павел Киселев на концерт прийти не смог. Операции на своих на ногах он уже не считает — сбился со счета. Мечтает, как и все ребята, участники акции, поскорее выздороветь.

Косте Казюко шесть лет. На руках ребенка нет пальчиков.

На благотворительных концертах звезд белорусской эстрады каждый раз новые лица. Протянуть руку помощи больным детям может каждый — достаточно лишь купить билет на мероприятие.

Злата Ларченко, представительница Беларуси на Международном детском музыкальном конкурсе «Славянский базар в Витебске-2010»:

Сегодня на нашем концерте выступают взрослые и дети. Дети помогают детям. Это святое дело.

Иван Вабищевич (дядя Ваня), певец:

Жаль, конечно, что не получается собрать столько, сколько хотелось бы. Но лучше сделать хоть что-нибудь, чем вообще ничего не сделать.

Петр Елфимов, певец:

Это самое малое, чем мы, артисты, можем в данной ситуации помочь. Поэтому, если требуется какая-то помощь, то я всегда готов. Это просто должно быть в человеке, внутри.

Марина Ефременко, первый секретарь Березинского районного комитета:

У нас, в Березинском районе, очень много детей, которые нуждаются в помощи — около 70 детей. Они не отказались бы от поддержки. И если кто-то желает помочь, то может обратиться в Минский областной комитет БРСМ.

Старт благотворительной акции «Все краски жизни для тебя» был дан в январе прошлого года и побывал в четырех городах Беларуси. За это время на лечение больных детей было собрано более 84 миллионов рублей. Эта добрая традиция продолжается, ведь рядом еще так много тех, кто нуждается в нашей помощи.

В зале Дома культуры около четырехсот мест — и все они заняты. Протянуть руку помощи больным ребятам приехали со всего района. И хоть мы не можем изменить мир, но в наших силах позаботиться о тех, кто живет с нами рядом и нуждается в поддержке.

Алина Змачинская, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.