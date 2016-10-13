Бизнес на болоте: на Полесье в промышленных масштабах начали собирать клюкву

Новости Беларуси. На Полесье в промышленных масштабах начали собирать клюкву. Урожай в этом году испортила погода. Но работа на алых полях кипит несмотря ни на что. Одновременно собирают болотные жемчужины и простые белорусы. Сдают клюкву в заготовительные пункты.

Сегодня неплохо заработать можно не только на дарах леса, но и на болотных жемчужинах. С начала сезона цена на полесскую ягоду выросла почти в три раза.

А неподалеку тоже кипит работа – только совсем в других масштабах. Эта научно-экспериментальная база за сезон дает порядка 60 тонн полезной ягоды. Немалая часть – класса «Премиум» – собирается бережно и только вручную.

Дальше за дело принимается специальный комбайн. Только рассекает он не по хлебным нивам, а по водной глади. Вживаться в роль гондольера местным водителям не привыкать. Главное вовремя и чисто собрать ценную ягоду.

Анатолий Кононович, механизатор научно-экспериментальной базы:

Если хороший урожай, то надо и 2-3 раза по одному месту пройти.

После того, как клюкву сбили комбайном, процесс сбора продолжается вручную. Сначала ягоду подтягивают к транспортеру, а потом загребают на ленту. Справиться надо достаточно быстро, ведь работать приходится по колено в холодной воде.

Для Анатолия Евгеньевича это уже 35 урожай клюквы. За эти годы мастерством «подводной жатвы» он овладел в совершенстве. Хвастается: полезные качества здешней ягоды когда-то признали даже в открытом космосе.

Анатолий Карпеня, рабочий по уходу за растениями научно-экспериментальной базы:

Когда-то даже космонавты с этой клюквой летали, делали пасту в тюбиках. Клюква очень качественная.

Местные сборщики клюквы по праву могут считать себя первопроходцами. Именно в Ганцевичах на стыке 70-ых и 80-ых пустили корни первые саженцы. Не помешали этому даже политические преграды.

Николай Павловский, заведующий лабораторией интродукции и технологии ягодных растений:

Соединенные Штаты наложили эмбарго на поставку посадочного материала, зерна и других товаров в Советский Союз. Поэтому пришлось черенки закупать через Канаду.

Сегодня же белорусскую клюкву покупают в разных концах Европы: от России до Великобритании.

Александр Кулак, председатель Ганцевичского РАЙПО:

Планируем заготовить около 20 тонн. Реализовывать в магазинах розницы по республике, а также отправлять излишки на экспорт в страны Прибалтики, России и Польши.

Погода в этом году подпортила виды на урожай. Но, как показывает опыт, даже после сухого лета острого недостатка в «красном золоте» белорус не испытывает. Недаром в этих краях клюкву называют не иначе как кормилица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.