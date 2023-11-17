Библейская тематика, портреты священнослужителей. Художница рассказала, как создаёт картины для храмов

Церковное искусство нашло свое отражение и в работах художницы из агрогородка Крупица Минского района – Марии Ларькиной. Свои картины она пишет в буквальном смысле под куполом храма, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Здесь, в святая святых, появляются на свет портреты, пейзажи и натюрморты. Мария родом из Минска, выросла в семье священника. В столице получила художественное образование. Однако после судьба завела в небольшой агрогородок. Здесь отец Марии построил два храма.

Сегодня в мастерской Марии Ларькиной можно увидеть множество картин в разных техниках: здесь и портреты, и близкие сердцу пейзажи, и полотна на библейскую тематику.

Мария Ларькина, художник-живописец:

Копия работы, которая была подарена экс-митрополиту Беларуси Павлу. Когда писала портреты духовных лиц, я очень восторгалась творчеством Эль Греко и Павла Корина. Я многое взяла из их творчества. Мой самый любимый портрет – это портрет моей мамы. Образ мамы для меня удивительный, потому что ее жизнь очень сложная. Так сложилась, что она очень много болела, но она смогла вынести все эти скорби, которые были у нее. Восстановилась, смогла дальше работать. На протяжении всего строительства храма мама внесла неоценимый вклад в помощь моему отцу. Как создаются элементы оформления для храмов? Поговорили с художником – подробности здесь.