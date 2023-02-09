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Старые фото белорусов из Брестской крепости покажут на выставке. Свои фотографии может прислать каждый

09 февраля 2023 16:11
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Новости Беларуси. «Фото семейного альбома» собирает мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Кадры, которые сделали посетители в 40-90-е годы XX века, поместят в большую выставку и расскажут истории тех, кто запечатлен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старые фото белорусов из Брестской крепости покажут на выставке. Свои фотографии может прислать каждый-1

Идея собрать редкие снимки родилась у сотрудников музея. Через фотокарточки можно проследить судьбы людей, которые в разное время оказывались на этой героической земле. Кроме того, кадры наглядно показывают, как менялся сам мемориальный комплекс. Разные страны, эпохи и семьи – свои фотоснимки уже прислали несколько десятков посетителей.

Старые фото белорусов из Брестской крепости покажут на выставке. Свои фотографии может прислать каждый-4

Виктория Майчук, научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
Для участия в нашем проекте необходимо заполнить электронную заявку, которая есть на нашем официальном сайте, и прислать скан фотографии. Это могут быть видовые фотографии Брестской крепости. Возможно, какие-то портретные любые абсолютно. В заявке указываются фамилия, имя, отчество, год, когда был сделан сам снимок, и кто на снимке запечатлен. Возможно, с этой фотографией связана какая-то интересная история, которую тоже можно рассказать.

Старые фото белорусов из Брестской крепости покажут на выставке. Свои фотографии может прислать каждый-7

Прислать свои семейные фото на сайт можно до 1 апреля, а сама выставка откроется 18 мая.

Старые фото белорусов из Брестской крепости покажут на выставке. Свои фотографии может прислать каждый-10

Отметим, что за все время мемориальный комплекс принял более 26 миллионов посетителей. В 2022 году увидеть Брестскую крепость приехали свыше полумиллиона туристов из 23 стран.

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# Выставка # общество # Виктория Майчук # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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