Куда студотряды отправятся в 2023-м? Рассказал Александр Лукьянов

Новости Беларуси. Участие во Всебелорусском народном собрании и реализация новых проектов. В Минске 9 февраля обсудили развитие Белорусского республиканского союза молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча – своеобразный тимбилдинг, когда коллеги из разных регионов не только подводят итоги, но и укрепляют дружеские узы совместными идеями. В 2023 году Союз молодежи отмечает сразу несколько важных событий, одно из них – 80-летие Хатынской трагедии. На крупной молодежной стройке работали в том числе и студенческие отряды. К слову, в 2023 году у них круглая дата: 60-летие со дня основания. Трудовое движение – одно из ведущих направлений работы БРСМ. За 2022 год дополнительную специальность получили более 40 тысяч ребят.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

В этом году уже традиционно студенческие отряды направятся на территорию Краснодарского края в здравницы, в детские лагеря. В качестве работы сервисных отрядов. Ребята отправятся в том числе на Кузбасс для работы в части газодобывающей, нефтяной промышленности Российской Федерации в составе сводных, международных отрядов будут трудиться вместе с ребятами. Это космодром «Восточный». И конечно, это наши основные социальные объекты инфраструктуры. Продолжается стройка в Хатыни.