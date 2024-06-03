«Бесплатное проживание в общежитии». На какие льготы могут рассчитывать бойцы студенческих отрядов?

Екатерина Забенько, СТВ: Много льгот предоставляется, в принципе, ребятам, которые состоят в студенческих отрядах. Это как-то ощутимо для вас с финансовой точки зрения и в плане того, что приятно на автобусе приехать куда-то бесплатно?

Возможность запастись воспоминаниями на всю жизнь, подзаработать, найти новых друзей, если повезет, то и любовь – это студенческие отряды. Перед теми, кто готов поработать, открыты все двери и дороги. Белорусские ребята вносят вклад в развитие крупных объектов не только в нашей стране, но и за ее пределами. Обо все этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Анастасия Яковлева, командир Республиканского медицинского трудового проекта «Медикус»:

Я думаю, что колледж и высшие учебные заведения поддерживают в этом случае ребят. Всегда проезды – нам это, как правило, компенсируют к стипендии. Конечно же, любому студенту, который представил себя достойно, вне зависимости от республиканских, областных мероприятий – всегда есть поблажки, которые радуют студентов. В этом случае, конечно же, у студентов это экзамены.

Екатерина Забенько:

Я так понимаю, что весьма неожиданным для вас в 2024 году в том числе стало, что вам разрешили не сдавать госы, то есть это произошло автоматом?

Анастасия Яковлева:

Это было очень неожиданно. Наверное, это лучше любых денежных средств, на самом деле. Хотя мы в себе уверены, потому что будущие медицинские работники действительно хорошо трудятся. В этом году мы заняли с отрядом на II Республиканском слете студенческих медицинских отрядов первое место, и за это наш директор колледжа решил пойти нам на уступки.

Екатерина Забенько:

Родион, для молодого человека такая экономия благодаря льготам, которые предоставлены представителям студенческих отрядов, – для вас это ощутимо?