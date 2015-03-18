Бесплатная экскурсия по свалке на полигоне «Тростенецкий» прошла 18 марта

Новости Беларуси. Вместо полотен известных художников – горы мусора. Необычную бесплатную экскурсию провели в Минске. Всех желающих отвезли на полигон «Тростенецкий», где наглядно продемонстрировали, что происходит с мусором после того, как его выбросили в мусорный бак.

Главная цель проекта, по мнению волонтеров и активистов экологического движения, показать минчанам, что нужно стремиться перерабатывать максимальное количество отходов.

Дебютная экскурсия прошла с аншлагом. Свободные места в группе были забронированы заранее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инна Панчковская, активист экологического движения:

Цель этой экскурсии – показать людям, насколько важно сортировать отходы, насколько важен для нашей страны раздельный сбор мусора, показать, что происходит за занавесом наших потребительских привычек.