Бешеные лисы повадились на частные подворья в Лидском районе

Новости Беларуси. На частные подворья Лидского района повадились лисы и даже енотовидные собаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ветеринарные инспекторы констатируют увеличение случаев бешенства этих животных.
Новости Беларуси. На частные подворья Лидского района повадились лисы и даже енотовидные собаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ветеринарные инспекторы констатируют увеличение случаев бешенства этих животных.
Например, в Гродненской области оно выросло в 3,5 раза за год. Только в январе зарегистрировано 14 фактов опасного заболевания. Диких животных тянет в места обитания человека не только голод, но и сама болезнь. Поведение зараженных бешенством не предполагает страха. Как правило, первыми жертвами лис становятся домашние животные. А вот уже от них заразиться может и человек.
Зинаида Рейбо много раз слышали рассказы от соседей, как в их деревне то и дело замечали лис. Теперь же и самой пришлось столкнуться с рыжей гостьей. Пошла в сарай принести дров для печки – а там она, правда, уже без признаков жизни.
Зинаида Рейбо, житель деревни Истоки:
Я испугалась, думаю, а вдруг она бешеная. А так бешеная и оказалась .Они просто сделали здесь дезинфекцию, побрызгали все там, в этом сарае.
Сейчас деревня Истоки на карантине. Для жителей хутора Збляны это уже пройденный этап. Недавно и к ним захаживал дикий зверь – не обошлось без схватки. К Анне Майнич как раз сын приехал из города. Услышал, что лает Рэкс во дворе.
Анна Майнич, житель хутора Збляны:
Пришла оттуда лиса и грызлись с собакой. А он (сын - прим. СТВ) был в гараже, давай уже идти смотреть. Он и защитил эту собаку. Как-то попало, что убил ее. А потом уже вызывали с Лиды, приезжали. Закопали ее. Сразу закопал, не знал, а потом уже приехали на завтра, откапывали, смотрели, брали анализ, а потом жгли ее.
В этом случае хозяевам, можно сказать, повезло. В битве никто не пал и даже не был укушен. А ведь куры, кролики, коты, небольшие собаки – это основная добыча рыжей гостьи в деревне.
Галина Буро, СТВ:
Существует много способов, как уберечь домашних животных от лис. Самое главное, пожалуй, надежный сарай. А рядом вилы, на всякий случай. Ветеринары же к этому набору добавляют еще и прививки от бешенства.
Причем вакцина как для животных, так и для людей. Перестраховка не лишняя – лабораторные исследования в Лидском районе подтвердили – лесные хищники болели бешенством. Таких случаев за последнее время – 4.
Андрей Пильжис, ведущий ветеринарный врач-эпизоотолог Лидской районной ветеринарной станции:
Бешенство очень опасное заболевание, как для животных, так и для человека. Получается, идет поражение центральной нервной системы и во всех случаях летальный исход. Если человек обнаружил у себя во дворе или возле своего двора мертвое дикое животное, то сразу должен сообщить в ветеринарную службу.
Информационную работу с людьми здесь не останавливают – актуально. Новый случай лисьего визита произошел буквально на днях. А вот отрицательный или положительный будет анализ на бешенство – теперь ответ за лабораторией.