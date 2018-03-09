Бешеные лисы повадились на частные подворья в Лидском районе

Новости Беларуси. На частные подворья Лидского района повадились лисы и даже енотовидные собаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ветеринарные инспекторы констатируют увеличение случаев бешенства этих животных.

Например, в Гродненской области оно выросло в 3,5 раза за год. Только в январе зарегистрировано 14 фактов опасного заболевания. Диких животных тянет в места обитания человека не только голод, но и сама болезнь. Поведение зараженных бешенством не предполагает страха. Как правило, первыми жертвами лис становятся домашние животные. А вот уже от них заразиться может и человек. Зинаида Рейбо много раз слышали рассказы от соседей, как в их деревне то и дело замечали лис. Теперь же и самой пришлось столкнуться с рыжей гостьей. Пошла в сарай принести дров для печки – а там она, правда, уже без признаков жизни.

Зинаида Рейбо, житель деревни Истоки:

Я испугалась, думаю, а вдруг она бешеная. А так бешеная и оказалась .Они просто сделали здесь дезинфекцию, побрызгали все там, в этом сарае. Сейчас деревня Истоки на карантине. Для жителей хутора Збляны это уже пройденный этап. Недавно и к ним захаживал дикий зверь – не обошлось без схватки. К Анне Майнич как раз сын приехал из города. Услышал, что лает Рэкс во дворе.

Анна Майнич, житель хутора Збляны:

Пришла оттуда лиса и грызлись с собакой. А он (сын - прим. СТВ) был в гараже, давай уже идти смотреть. Он и защитил эту собаку. Как-то попало, что убил ее. А потом уже вызывали с Лиды, приезжали. Закопали ее. Сразу закопал, не знал, а потом уже приехали на завтра, откапывали, смотрели, брали анализ, а потом жгли ее. В этом случае хозяевам, можно сказать, повезло. В битве никто не пал и даже не был укушен. А ведь куры, кролики, коты, небольшие собаки – это основная добыча рыжей гостьи в деревне.

Галина Буро, СТВ:

Существует много способов, как уберечь домашних животных от лис. Самое главное, пожалуй, надежный сарай. А рядом вилы, на всякий случай. Ветеринары же к этому набору добавляют еще и прививки от бешенства. Причем вакцина как для животных, так и для людей. Перестраховка не лишняя – лабораторные исследования в Лидском районе подтвердили – лесные хищники болели бешенством. Таких случаев за последнее время – 4.