"Белтелеком" начал тестовую эксплуатацию новой справочной телефонной службы для минчан

Ее услугами смогут воспользоваться квартирные абоненты Минска по номеру 074. Сообщив свою фамилию и номер телефона, абонент сможет запросить у оператора сумму к оплате за домашний телефон на текущий момент с детализацией по направлениям звонков в пределах города, по междугородным направлениям, по звонкам на мобильную сеть, а также за пользование различными дополнительными услугами. Кроме того, по номеру 074 абонент может получить информацию о действующих тарифах, порядке расчетов за пользование Интернета, а также сведения о сроках и правилах оплаты за квартирный телефон. В то же время в пресс-службе отметили, что номера телефонов, по которым были сделаны звонки, оператором 074 не выдаются.