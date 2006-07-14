Госпиталь МВД на реконструкции, но врачи продолжают лечить людей

В следующем году завершится реконструкция республиканского госпиталя МВД. Несмотря на капитальный ремонт зданий, здесь по-прежнему получают ежегодно квалифицированную медицинскую помощь более 8 тысяч пациентов.

Это единственное многопрофильное медицинское учреждение МВД, которое обеспечивает сотрудников стационарной помощью.

В 2007 году республиканскому госпиталю МВД исполнится 50 лет.

Как многопрофильное учебное заведение госпиталь оказывает как плановую, так и скорую медицинскую помощь. Здесь лечатся сотрудники и пенсионеры органов МВД и члены и семей. Учитывая, что в госпитале есть уникальное оборудование, сюда могут направлять и пациентов, не имеющих отношения к Министерству внутренних дел.

В урологическом отделении госпиталя есть в своём роде уникальное лазерное оборудование. Оно позволяет делать бескровные щадящие операции, причём даже тем пациентам, которым за 70 лет. Хирургический лазер в госпитале МВД на сегодняшний день единственный в республике.