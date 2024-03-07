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«Белпочта» начала досрочно выплачивать пенсии из-за 8 Марта

07 марта 2024 10:40
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Во всех филиалах «Белпочты» досрочно выплатят пенсии и пособия за 8 марта. Связано это с тем, что в праздничный день работать будут не все отделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белпочта» начала досрочно выплачивать пенсии из-за 8 Марта-1

8 Марта традиционно в республике является красным днем календаря и в 2024 году выпадает на пятницу, поэтому белорусов ждет три выходных подряд. Несмотря на праздник, дежурные объекты «Белпочты» работать в пятницу все же будут, но лишь по определенному графику.

В Минске 8-го числа откроют свои двери лишь 13 отделений почтовой связи. При этом их основное время работы составит всего семь часов – с 10:00 до 17:00. С полным перечнем открытых в этот день почтовых отделений и графиком их работы можно ознакомиться на сайте «Белпочты».

# Пенсии # общество

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