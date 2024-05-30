Белорусы могут получить бесплатную юридическую помощь на профсоюзном правовом приёме

Эта акция проходит регулярно в последний четверг месяца. Консультируют на предприятиях и в организациях по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:

Профсоюзные юристы смогут проконсультировать любого человека, который обратится в районное, городское отделение профсоюзов по интересующим их вопросам. В основном это вопросы, связанные с трудовым законодательством, пенсионным, вопросы, связанные с начислением пособий. И конкретно по каждому человеку, если он работает в организации, есть какой-то вопрос, то конкретно по ситуации с этим работником. Помимо консультаций, человек может претендовать на то, что ему подготовят какой-то процессуальный документ, например, в суд или какой-то государственный орган.

Помощь оказывают высококвалифицированные специалисты ФПБ, при необходимости для решения вопроса могут подключаться прокурорские работники. С начала года в таких мероприятиях приняли участие около 20 тысяч граждан.