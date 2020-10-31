Белорусское образование в мировом рейтинге: почему за нашими дипломами едет всё больше молодёжи из других стран?

Новости Беларуси. Белорусское образование имеет высокий рейтинг в мире. Доказательство тому – нарастающий экспорт образовательных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проще говоря, за нашими дипломами едет все больше молодых людей из других стран. На сегодня это больше 25 тысяч. И еще одна цифра: из 12 тысяч учебных заведений в мире наш БГУ занимает 756-е место. Достаточно высоко. Чем живет высшая школа Беларуси? Виктория Ходосок задалась вопросом.

Белорусское образование во всем мире ценится высоко. Вузы на хороших позициях в мировом рейтинге университетов Webometrics. Получать знания в вузах к нам приезжают из 107 стран больше 25 тысяч иностранных студентов. Престиж белорусской высшей школы только растет. Игорь Карпенко: сегодня плата за обучение покрывает только 70% реальных расходов на этого студента

Место в общежитии – весомый аргумент в сторону того или иного вуза. Для родителей иногородних это еще одна головная боль. Но в вопросе обеспеченности жильем срабатываем очень даже хорошо. Порядка 90 % нуждающихся с крышей над головой, а где-то в Беларуси и 100 %. В какой стране еще такое есть? Кстати, четыре новых общежития появятся в Минске. Деньги выделены. Один из вузов – это БГУИР. Ректор университета Вадим Богуш говорит: для них очень важны мировые образовательные рейтинги. А этому способствует развитие научного потенциала университета и качество образования. Конкурент – только Россия.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Лабораторная база – наверное, это те аспекты, на которых мы сейчас сосредотачиваем внимание. И в рамках нового проекта развития высшего образования в БГУИР тоже запланировано обновление по нескольким направлениям: по робототехнике, по безопасности, по материаловедению, микро- и наноэлектронике. Приобретение современного оборудования. Я думаю, что в течение ближайших двух-трех лет мы сможем несколько очень современных лабораторий тоже создать. Этот долгосрочный инвестпроект разработали в 2019 году. От Всемирного банка – 100 миллионов евро. В программе задействованы 18 учреждений высшего образования.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Решение глава государства поддержал, такую инициативу. Практически несколько недель, как было принято решение. Все документы подписаны, начинается работа. Будет приобретено новое научное оборудование дорогостоящее, созданы научные площадки. Будет продолжена работа в том числе по совершенствованию содержания образования, по созданию безбарьерной среды.

БГУ тоже участвует в проекте. Здесь со временем появится новый центр междисциплинарных исследований. Свыше 95 миллионов рублей пойдут на нужды университета, в том числе строительство высокотехнологичного учебно-исследовательского центра. Главный вуз страны входит в топ университетов мира. Здесь обучаются порядка 30 тысяч студентов, и сама возможность получать образование именно на этой площадке дорогого стоит.

Глеб Латушков, студент БГУ:

Для меня, как, наверное, для любого студента Республики Беларусь, БГУ – это очень высокая ступенька и в карьере, и в жизни, и в сфере профессиональных интересов. Потому что никто, наверное, не будет спорить, что БГУ – это точно один из лучших, а может быть и самый лучший вуз нашей страны. И поэтому, естественно, очень многие, в том числе и я, желали поступить именно сюда. И, как видите, мое желание исполнилось. За эти прошедшие годы, которые я провел за учебой именно в этом университете, я нисколько не разочаровался.

Максим Слесарович, студент БГУ:

Хочу сказать спасибо за все те знания, которые в меня вложили и преподавательский состав, и мои сокурсники, за то, что меня научили мыслить, размышлять, оценивать и анализировать ситуацию как в мире, так и какие-то бытовые ситуации, иметь свою точку зрения, выстраивать свое мнение правильно и уже дальше выстраивать свои действия.

Качеству образования в стране уделяют самое пристальное внимание. На кону будущее медицины, промышленности, того же образования, да и в целом всей экономики. А значит, нашего с вами благополучия. Мы сокращаем сроки обучения, объединяем специальности (это как раз история про мобильность будущего специалиста), создаем новые правила поступления в вузы – «с глазу на глаз надо видеть человека». Это цитата Президента.