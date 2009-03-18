Белорусский шапито открывает новый сезон

Уже в эту пятницу зрителей удивят ярким, интересным представлением. И пока в здании Белгосцирка продолжается капительный ремонт, артисты капитально шлифуют номера под куполом шатра. На арену выйдут не только наши, но и зарубежные звезды.

Российская дрессировщица Марина Якубова со своими пернатыми подопечными объездила почти весь мир, но в Беларуси впервые. Любовь и голуби – главное в ее жизни.

Гвоздем программы станет уникальный медвежий аттракцион. Косолапые приехали в Минск тоже из России. А на столичной арене бурые силачи будут бороться с дрессировщиками. Вот такая услуга.

У белорусских же артистов настроение не рабочее, а праздничное. Лучших из них чествовало сегодня в минской городской ратуше руководство столицы. Почетные грамоты – как признание заслуг и высокого профессионализма.

Принцесса цирка по жизни и руководитель дружного коллектива по должности Татьяна Бондарчук живет уже завтрашним днем. 49 представлений в Шапито прошли зимой успешно и вот теперь новая программа.

И пока артисты шлифуют новые номера, в Белгосцире строители шлифуют стены. Капитальный ремонт продолжается и это новый глобальный проект. У здания появится пристройка, репетиционный манеж, свет и звук установят по самым новым технологиям. А на арене можно будет воплотить всевозможные цирковые фантазии – от водной феерии до грандиозных взлетов под купол. Зрители ждут открытия.

Этот коллектив стоял у истоков национального циркового искусства и не один десяток лет восхищал взрослых и детей своим талантом, творческой фантазией и самоотдачей. На родине их купают в аплодисментах, за рубежом вручают дипломы и призы за победы в конкурсах и фестивалях. Сплоченная команда всегда готова радовать зрителей. И как заверил сегодня председатель Мингорисполкома Михаил Павлов, Белгосцирк станет одним из лучших в мире.

