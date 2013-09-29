Белорусский «придорожный бизнес». Есть ли надежда на европейский уровень?

Новости Беларуси. Если театр начинается с вешалки, то первое впечатление о стране чаще всего - это дорога. И если с качеством основных артерий у нас всё, ну или почти все в порядке. То, что обычно должно находиться на обочине, находится иногда с трудом.

Итак, готовы ли мы дорогих гостей, да и себя, любимых, в пути накормить, а еще и спать уложить. Не говоря уже о чем-то другом, очень важном, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктор Воронович, бармен:

Полноценное питание. В среднем по водителям человек 40-50 захаживают. Может, не все кушают, но чай, кофе, какие-то бутерброды, кто-то с собой берет. А вечером у нас людно.

Уютное кафе на 24 места, магазин, удобная парковка: автозаправка возле погранперехода «Песчатка» - одна из самых новых в регионе: введена в строй в августе этого года. Вот только эта АЗС — практически единственный объект придорожного сервиса на трассе Р16 Брест — Песчатка.

Кроме двух необорудованных стоянок, больше ничего на всей протяженности трассы нам отыскать так и не удалось.

Наталья Михайловская, водитель:

Нам не нравится, что мы на Песчатку приезжаем заправляться.

А это уже трасса Р17. Если вы будете ехать из Бреста в направлении украинской границы, не забудьте сделать два важных дела: заправить автомобиль и хорошенько перекусить. И с тем, и с другим до самого пограничного перехода возникнут проблемы. На 20-м километре - обнадеживающая табличка, которая всего через пару десятков километров обещает путешественнику отдых и возможность перекусить.

Проехав еще с десяток километров по этой же трассе, мы, наконец, остановились на кемпинге. Вот только отдохнуть здесь уставшему путешественнику вряд ли удастся: из удобств — полуразрушена беседка, из санитарных условий — антисанитарная уборная, заходить в которую страшно даже хотя бы потому, что в ней нет даже света.

Добравшись до 44 километра дороги, заправку мы действительно обнаружили: благоустроенная, с хорошей стоянкой. Вот только перекусить и выпить кофе здесь тоже не удастся. Привыкшие к походной жизни водители на услуги придорожных кафе уже не рассчитывают. На вопрос о качестве сервиса отвечают: на трассе Р17 его просто нет.

Александр Кот, водитель:

Да никакого его практически нет. Там на повороте есть кафе какое-то, и то, оно постоянно закрыто. Много машин, транзит: польский, украинский — людям покушать надо. Есть холодильничек, вмонтирован. Но все же не возьмешь.

Ближайшая точка общепита, к слову, единственная на протяжении всей дороги из Бреста, находится практически на границе с Украиной. Небольшое уютное заведение, где гостей угощают национальными белорусскими блюдами, на момент съемки оказалось пустым, но, как уверяют работники кафе, недостатка в клиентах они не испытывают.

Ирина Пахомова, заведующая кафе:

Бывают, заезжают. Кофе попить. Не то чтобы наплыв, но люди едут. Днем человек 40-50, покушали и ушли. Но так же и ночью останавливаются.

Отсутствие конкурентов для этого заведения объясняется просто: слишком низкая интенсивность движения на этих трассах делает «придорожный бизнес» нерентабельным. В регионе подготовлено 23 площадки под объекты придорожного сервиса, однако предприниматели вкладывать капитал в дело, которое окупится очень нескоро, не спешат.

Галина Годун, заместитель начальника управления архитектуры и территориального развития Комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома:

Единственная причина, которая отпугивает наших потенциальных инвесторов, это невысокая интенсивность движения на республиканских дорогах, которые проходят по территории Брестской области. Несмотря на то, что расположение области достаточно выгодное, но пока для иностранных инвесторов этот бизнес не очень прибыльный.

Гораздо в меньшей степени эти проблемы коснулись трассы М1 — Е 30. Поток машин на международной транзитной магистрали достаточно высок, поэтому и деньги сюда вкладывают гораздо охотнее. Как результат, на этой дороге практически вся инфраструктура соответствует принятым нормам. По обочинам - многочисленные заправки, кафе и гостиницы. Не заметить прогресс последних лет в придорожном сервисе на этом направлении невозможно. Он и в количестве объектов, и в их приближении к европейским стандартам. Но и здесь не все гладко.

Комфортные условия для путешественников с ограниченными возможностями: пока о таких наши инвалиды могут только мечтать. Хотя во многих странах уже сегодня все объекты придорожного сервиса оборудованы специальной кнопкой вызова.

Александр — водитель со стажем. Работа вынуждает к частым поездкам на автомобиле. К неудобствам в пути, говорит, уже привык. Но все еще сетует на то, что справиться со своими нуждами в поездке ему практически невозможно. Говорит, безбарьерная среда заканчивается там, где приходится просить о помощи.

Александр Пипко, водитель:

Сколько я не ездил, встретить, допустим, гостинцу, где можно было бы переночевать, я не встретил. Тоже самое, что касается точек общепита. Даже если здания и одноэтажные, перед входом либо огромная ступенька, либо пролет.

В этом году по стране введено в эксплуатацию 17 объектов придорожного сервиса. Еще 118 - на стадии строительства. Что касается действующих АЗС, то многие из них требуют реконструкции или переоснащения: с недавнего времени к строящимся и уже действующим площадкам для отдыха требования предъявляются одинаковые.

Срок, чтобы «подтянуть» придорожный сервис до европейского уровня достаточно сжатый - все работы нужно завершить до 2015 года. Так что, возможно, в скором времени, положительный отзывы от водителей будут получать не только белорусские дороги, но и придорожный сервис.