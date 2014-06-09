Белорусский международный медиафорум открылся в Минске

Новости Беларуси. «Партнерство во имя будущего». 9 июня в Минске открылся Белорусский международный медиафорум. Это крупнейший и уникальный в своем роде проект на пространстве СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. За годы существования он стал знаковой дискуссионной площадкой для обсуждения наиболее серьезных проблем, стоящих перед современным обществом.

Традиционно форум собирает под своей крышей сотни человек. В 2014 году в диалоге участвуют представители 26 стран, в том числе, государственные и общественные деятели, экономисты, известные медийные лица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

В формате пленарного заседания, эксперт-сессии проходит доверительное, искреннее обсуждения актуальной повестки дня. Актуальная повестка дня в геополитике, в мировой экономике, в журналистике. Сегодня мы ждем на форум участников. Уже подтвердили свое участие представители 26 государств мира. Это общественные деятели, государственные деятели, признанные яркие личности в медиасообществе.

Анрей Африн, руководитель Международного проекта медиасотрудничества (Узбекистан):

От данного медиафорума я ожидаю новых связей, узнать побольше информации о Беларуси, о Минске. Мне очень интересно это. Обменяться мнениями с коллегами по цеху из разных стран мира.

В Узбекистане о Беларуси знают очень хорошо, положительно. У нас уже довольно длительные дружеские отношения, у нас безвизовый режим, у нас много туристов ездят в Беларусь отдыхать в ваших курортных зонах.

В эпицентр медиамира Беларусь превратилась уже в девятый раз. В 2014 году в Минск ведущие представители СМИ приехали из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. А ведь когда-то всё начиналось с небольшого мероприятия в рамках выставки СМИ. Не такой разноплановой была и география участников. Теперь вниманию экспертного и медиасообщества полноценный проект. Кстати, единственный в своем роде на всем пространстве СНГ.

В 2014 году время медиафорума сместилось: с мая на июнь. Ведь всего несколько недель назад Беларусь была главным мировым ньюс-мейкером. Минск принимал Чемпионат мира по хоккею. Об этом, несомненно, писали и на страницах российских СМИ, — замечает Инна Новикова. Главный редактор информационно-аналитического Интернет-издания в нашей стране впервые. Говорит, приехала узнать все секреты белорусского медиамира.

Инна Новикова, главный редактор интернет-медиахолдинга (Россия):

Я уже познакомилась с коллегами. Конечно, мы обсуждали, как вы пишите. Я внимательно посмотрела каналы телевидения, которые есть.

О двустороннем диалоге Беларуси и Узбекистана Андрей Африн может говорить часами. Сегодня страны связывает взаимодействие не только политическое и торгово-экономическое, но уже и «медийное». Руководитель международного проекта знает это как никто другой. «Медиа-Сотрудничество» основали ещё в 2013. Нацелен проект на культурный обмен и создание коллективных медиапрограмм. Благодаря форуму добавить хотят и белорусскую составляющую.

Не случайно форум называют площадкой для дискуссий, обмена мнений и поиска новых идей. Обсуждают, как говорят, «модели новой эпохи». Строительство Союзного государства, создание Евразийского экономического союза.

Ризвана Садыкова, международный советник (Казахстан):

Мы ожидаем, что еще будет более тесная экономическая интеграция, будет созданы более благоприятные условия для того, чтобы трудовые ресурсы могли использовать свой потенциал в разных странах. Облегченные условия для получения образования.

Программа нынешнего форума насыщенная. За четыре дня межкультурного диалога пройдут эксперт-сессии, пленарные заседания, свою работу начнет и летняя школа журналистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Один из основных пунктов в программе медиафорума — возложение венков к монументу Победы. И это неслучайно. Международное событие этого года приурочено к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. К слову, тема это не единственная.