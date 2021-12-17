Прямой эфир

Белорусский блогер Эдуард Пальчис приговорён к 13 годам лишения свободы

17 декабря 2021 10:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Фигуранты августовских событий 2020 года продолжают нести ответственность за свои преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 декабря в Минском городском суде приговор озвучили Эдуарду Пальчису. Его признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса. И приговорили к 13 годам колонии усиленного режима.  

Белорусский блогер Эдуард Пальчис приговорён к 13 годам лишения свободы-1

Татьяна Савчик, СТВ:  
Слушать уголовное дело начали еще 6 декабря. В эпицентре Эдуард Пальчис. Он же Джон Сильвер. Именно под этим псевдонимом в 2014 году блогер публиковал острые тексты на политическую тематику. Как видно, страсть к графомании переросла в нечто больше. Например, в обвинения в организации беспорядков и действий, которые направлены на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Основным оружием блогера были созданные им интернет-ресурсы. Через них он сподвиг толпу на массовые беспорядки. Суд решил удовлетворить гражданские иски городских предприятий, в том числе «Минскзеленстроя» на возмещение причиненного имущественного вреда. Приговор может быть обжалован и опротестован в Верховном суде.  

# Акции протеста # общество # Эдуард Пальчис # Татьяна Савчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Спасибо вам за сыновей». Александр Лукашенко вручил награды семьям Андрея Ничипорчика, Никиты Куконенко и Дмитрия Федосюка
17 декабря 2021 10:48

«Спасибо вам за сыновей». Александр Лукашенко вручил награды семьям Андрея Ничипорчика, Никиты Куконенко и Дмитрия Федосюка

Ему 25 лет, он не согласен с политикой своей страны. Военный из Польши попросил политическое убежище в Беларуси
17 декабря 2021 10:27

Ему 25 лет, он не согласен с политикой своей страны. Военный из Польши попросил политическое убежище в Беларуси

Леонида Зайца избрали заместителем председателя Совета Республики Национального собрания
17 декабря 2021 10:12

Леонида Зайца избрали заместителем председателя Совета Республики Национального собрания