Белорусский блогер Эдуард Пальчис приговорён к 13 годам лишения свободы

Новости Беларуси. Фигуранты августовских событий 2020 года продолжают нести ответственность за свои преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 декабря в Минском городском суде приговор озвучили Эдуарду Пальчису. Его признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса. И приговорили к 13 годам колонии усиленного режима.

Татьяна Савчик, СТВ:

Слушать уголовное дело начали еще 6 декабря. В эпицентре Эдуард Пальчис. Он же Джон Сильвер. Именно под этим псевдонимом в 2014 году блогер публиковал острые тексты на политическую тематику. Как видно, страсть к графомании переросла в нечто больше. Например, в обвинения в организации беспорядков и действий, которые направлены на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Основным оружием блогера были созданные им интернет-ресурсы. Через них он сподвиг толпу на массовые беспорядки. Суд решил удовлетворить гражданские иски городских предприятий, в том числе «Минскзеленстроя» на возмещение причиненного имущественного вреда. Приговор может быть обжалован и опротестован в Верховном суде.