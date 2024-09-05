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Белорусские военнослужащие прибыли на учения ОДКБ в Кыргызстан

05 сентября 2024 12:04
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Белорусские военнослужащие прибыли в Кыргызстан для участия в маневрах ОДКБ. По прилете их ждал радушный прием с национальным колоритом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские военнослужащие прибыли на учения ОДКБ в Кыргызстан-2

Кыргызские партнеры преподнесли боевым товарищам национальную выпечку и мед в знак особого уважения. Вместе с военнослужащими стран – участниц ОДКБ белорусским бойцам предстоит отработать задачи с внедрением новых тактических приемов и опыта боевых действий. Помимо контингентов от Вооруженных сил, в маневрах будут задействованы служащие Министерств внутренних дел и МЧС, а также оперативные группы секретариата и объединенного штаба ОДКБ. 

Белорусские военнослужащие прибыли на учения ОДКБ в Кыргызстан-4

Руслан Медербеков, командир 23-й мотострелковой бригады Вооруженных сил Кыргызстана:
Я очень рад, что мы приветствуем наших коллег из Беларуси именно на территории 8-й легендарной гвардейской дивизии имени генерал-майора Панфилова. Начнется уже подготовка и проведение учения «Взаимодействие-2024». Это хороший опыт, потому что и с вашей стороны, и с нашей, и в общем обменяться с опытом, принять друг у друга лучшее. 

В ходе учения «Взаимодействие» будут проработаны вопросы подготовки и проведения совместной операции по разрешению вооруженного конфликта. Вопросы организации и ведения разведки отработают в ходе «Поиска-2024». А специальное учение «Эшелон» предусматривает отработку вопросов организации материально-технического обеспечения.

# Вооруженные силы Беларуси

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