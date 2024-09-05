Белорусские военнослужащие прибыли на учения ОДКБ в Кыргызстан

Белорусские военнослужащие прибыли в Кыргызстан для участия в маневрах ОДКБ. По прилете их ждал радушный прием с национальным колоритом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кыргызские партнеры преподнесли боевым товарищам национальную выпечку и мед в знак особого уважения. Вместе с военнослужащими стран – участниц ОДКБ белорусским бойцам предстоит отработать задачи с внедрением новых тактических приемов и опыта боевых действий. Помимо контингентов от Вооруженных сил, в маневрах будут задействованы служащие Министерств внутренних дел и МЧС, а также оперативные группы секретариата и объединенного штаба ОДКБ.

Руслан Медербеков, командир 23-й мотострелковой бригады Вооруженных сил Кыргызстана:

Я очень рад, что мы приветствуем наших коллег из Беларуси именно на территории 8-й легендарной гвардейской дивизии имени генерал-майора Панфилова. Начнется уже подготовка и проведение учения «Взаимодействие-2024». Это хороший опыт, потому что и с вашей стороны, и с нашей, и в общем обменяться с опытом, принять друг у друга лучшее.

В ходе учения «Взаимодействие» будут проработаны вопросы подготовки и проведения совместной операции по разрешению вооруженного конфликта. Вопросы организации и ведения разведки отработают в ходе «Поиска-2024». А специальное учение «Эшелон» предусматривает отработку вопросов организации материально-технического обеспечения.