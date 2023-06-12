Белорусские пограничники предложили украинским коллегам борщ и сало
Обстановка на границе с Украиной остается под усиленным контролем. Безопасность обеспечивают не только пограничники, но и силы специальных операций. Несмотря на то, что ситуация стабилизировалась, она по-прежнему остается напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С сопредельной территории продолжаются провокации. Их устраивают люди, одетые в военную форму. Поведение отдельных из них вызывает серьезную обеспокоенность. Наши пограничники несут службу в усиленном режиме. Сил и средств для обеспечения безопасности у них достаточно.
Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:
В целях недопущения обострения обстановки белорусская сторона продолжает придерживаться сдержанной и взвешенной позиции на границе. В противовес агрессивным действиям наших соседей реализуются исключительно мирные инициативы. В настоящее время мы не планируем отвечать в более жесткой манере. Вместе с тем подчеркиваем, в случае необходимости ответ на провокации будет самым решительным и адекватным ситуации.
С провокациями от украинской стороны нашим пограничникам приходится сталкиваться чуть ли не ежедневно, причем некоторые из них откровенно хамские. Вместе с тем белорусы к таким выпадам подходят креативно. Ведь, как известно, мы народ гостеприимный. Сначала людям в форме по ту сторону границы через громкоговоритель предложили отведать настоящий белорусский борщ, а затем – сало. Конечно, все это было сказано с долей иронии, а заканчивалось слоганом «это то, что нас объединяет». Белорусская инфодиверсия наверняка удалась. Прикордонники тогда сильно злились и что-то язвили в ответ. А значит «предложения борща и сала» явно попали в точку. Теперь ждем очередь из голодных украинских пограничников.