Белорусские и российские лётчики отработали схему применения средств поражения

Новости Беларуси. Совместные летно-тактические учения Беларуси и России продолжаются. Сегодня, 28 января, на полигоне Ружанский авиация Союзного государства выполняла боевое применение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маневрах задействовали самолеты, в том числе истребитель МиГ-29, а также вертолеты Ми-8 и Ми-24. Военные отработали различные ситуации: подавление ПВО, поражение пунктов управления и живой силы условного противника. По своей программе работали экипажи бомбардировочной авиации: это выход на полигон и применение специализированных средств поражения.

Леонид Давидович, командир истребительной авиационной базы:

Наша разнородная группировка как раз и выполняет все эти задачи, но с одной особенностью: не по раздельности в каких-то эпизодах, а по единому замыслу и плану. Истребители авиации прикрывают от условных атак вероятного противника боевые порядки, бомбардировочную авиацию, а также экипажи самолетов-разведчиков. Кроме того, выполняются задачи по сопровождению самолетов авиационных комплексов дальнего радиолокационного дозора наведения А50-У.