Белорусские альпинисты намерены покорить высшую точку горы Батиан в Кении

Это единственное место в мире, где можно найти снег на экваторе.

Нынешнее восхождение, пожалуй, самое сложное из африканских подъемов. У подножия горы — тропическая жара. А ближе к вершине — арктический холод. Степень угрозы камнепадов, схода лавины и обвалов постоянно меняются. К тому же, ограничен световой день. Ночное время здесь занимает половину.

Предыдущая экспедиция белорусов по африканскому альпинизму была на высшую точку Лунных гор в Уганде в 2006 году. Им покорился Пик Маргарита — выше 5 тысяч метров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».