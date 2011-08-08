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Белорусские альпинисты намерены покорить высшую точку горы Батиан в Кении

08 августа 2011 14:17
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Это единственное место в мире, где можно найти снег на экваторе.

Нынешнее восхождение, пожалуй, самое сложное из африканских подъемов. У подножия горы — тропическая жара. А ближе к вершине — арктический холод. Степень угрозы камнепадов, схода лавины и обвалов постоянно меняются. К тому же, ограничен световой день. Ночное время здесь занимает половину.

Предыдущая экспедиция белорусов по африканскому альпинизму была на высшую точку Лунных гор в Уганде в 2006 году. Им покорился Пик Маргарита — выше 5 тысяч метров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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