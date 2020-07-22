Белорусская национальная идея глазами молодёжи: анонс программы «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Нужно ли привлекать юношей и девушек к решению государственных вопросов? О молодежи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы «В обстановке мира».
Новости Беларуси. Нужно ли привлекать юношей и девушек к решению государственных вопросов? О молодежи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы «В обстановке мира».
Белорусская национальная идея глазами молодежи. Чем сегодня гордятся ровесники независимости?
Почему говорить, что ты белорус сейчас модно и престижно? И как гиперопека юношей и девушек может сыграть с ними злую шутку?
Поговорим о том, как удалось нашей молодой стране обрести голос на мировой арене.
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.